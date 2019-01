Magnette verliest eerste vrijhandelsveldslag voor EU-hof

De hemel klaart nog een beetje meer op voor het felbevochten vrijhandelsverdrag CETA. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie ziet geen problemen waar voormalig Waals minister-president Paul Magnette (PS) die wel zag.

Het is perfect mogelijk om een internationale rechtbank op te richten die zich uitspreekt over conflicten over internationale investeringen. Zo'n rechtbank is niet strijdig met het Europees recht.

Tot die conclusie komt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie, wiens oordeel in de meerderheid van de zaken wordt gevolgd door het Hof zelf. Het advies werd dinsdag publiek gemaakt en is een nederlaag voor voormalig Waals minister-president Paul Magnette.

Het conflict over het investeringstribunaal gaat terug naar het gevecht rond het Europees-Canadees vrijhandelsgevecht CETA in oktober 2016. Franstalig België, onder leiding van toenmalig Waals minister-president Paul Magnette (PS), verzette zich toen als enige in Europa en Canada tegen het verdrag. Uiteindelijk ging Magnette toch overstag, nadat een aanvullende nota met interpretaties werd toegevoegd aan CETA.

Een van de pijnpunten ging over internationale rechtspraak met betrekking tot het niet correct naleven van handelsverdragen. Die gebeuren sinds de jaren vijftig op neutraal terrein via internationale arbitrage, een systeem dat in CETA werd uitgewerkt tot een internationaal investeringshof. Magnette had daar problemen mee omdat hij vindt dat ook internationale investeerders in België voor de rechtbank moeten komen.

Op vraag van Frantalig België werd daarom aan het Europees Hof van Justitie gevraagd of die geschillenregeling niet strijdig is met het Europese recht. Zo was er twijfel of het internationaal investeringshof niet het Europees Hof van Justitie zelf - de opperste Europese rechtbank - buitenspel kon zetten.

In zijn conclusie zegt advocaat-generaal Yves Bot dat wat in CETA staat verenigbaar is met het Europese recht. Zo doet de geschillenregeling 'geen afbreuk aan het recht van de Unie' en blijft alleen het Europees Hof van Justitie bevoegd voor 'de definitieve uitlegging van het Unierecht'. Verder ziet de advocaat-generaal geen problemen op het vlak van mogelijk ongelijke toegang tot het geschillenmechanisme en zijn er ook voldoende garanties voorzien om ervoor te zorgen dat 'het recht op toegang tot een onafhankelijk en onpartijdig gerecht afdoende wordt beschermd'.

Omdat het Europees Parlement zich al achter CETA schaarde, is het verdrag al voorlopig in werking. Het kan pas definitief in werking treden als alle parlementen in de EU-landen dat ook hebben gedaan. Het Vlaams Parlement en de Kamer gaven al groen licht. Het is nog wachten op de goedkeuring van het Waalse en het Brusselse gewest. Pas daarna kan de Belgische federale regering haar handtekening onder CETA zetten.