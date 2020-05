Malta doet verboden pushbacks naar Libië

Malta zet in het geheim vissersboten in om migranten op zee te redden, maar ze daarna naar Libië te varen en ze ter plekke op te sluiten in detentiekampen. Dat druist in tegen alle internationale rechtsregels.

Het geheime programma is aan The New York Times bevestigd door een van de kapiteins van de boten, een vooraanstaand lid van de Libische kustwacht en een voormalige Maltese topambtenaar die erbij betrokken was.

De Maltese overheid wenste niet te reageren, al had premier Robert Abela vrijdag wel nog toegegeven dat zijn land tientallen migranten naar Libië had teruggestuurd nadat hun bootje in de Middellandse Zee op drift was geraakt.

Dat schendt in principe alle regels van het internationaal recht, omdat het verboden is mensen terug te sturen naar plaatsen waar hun leven in gevaar kan zijn. Libië is een land in burgeroorlog, met twee rivaliserende facties die elk een deel van het grondgebied controleren. Er is uitgebreide documentatie over de grove mensenrechtenschendingen waarvan Afrikaanse migranten, die hopen vanuit Libië naar Europa door te steken, het slachtoffer zijn. Het detentiekamp waar de migranten naartoe zouden zijn gebracht, is volgens The New York Times onlangs nog bestookt met granaten. De bewoners zouden er ook regelmatig gruwelijk worden gemarteld.

Quarantaineschip

Premier Abela voerde aan dat de acties van de Maltese regering net dienden om levens te redden, omdat de havens van Malta gesloten waren wegens de Covid-19-pandemie. Het internationaal recht geeft staten ook de bevoegdheid om privé-eigendommen zoals vissersboten te gebruiken om reddingsacties op zee te coördineren.

Malta zegt dat het geen vluchtelingen kan opvangen omdat het overweldigd is door de coronacrisis.

Malta weigert officieel al anderhalve maand nog migranten op zee te redden, met als reden dat het overrompeld is door de coronacrisis. 150 drenkelingen die door het Duitse ngo-schip Alan Kurdi uit zee zijn gehaald, werden overgeplaatst naar een Italiaans quarantaineschip. Ze weten nog altijd niet of, waar en wanneer ze aan land mogen.

Spanje

Een verbod op pushbacks, zoals het terugduwen van migranten in juridische taal genoemd wordt, is een pijler van het internationaal recht. Alleen staat dat principe steeds meer onder druk. Spanje kreeg recentelijk clementie van het Europees Hof voor de Mensenrechten voor het terugsturen van enkele Afrikaanse migranten vanuit de enclave Melilla naar het Marokkaanse grondgebied.