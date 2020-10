Man onthoofd nabij Parijs: mogelijke terreuraanslag

In de buurt van Parijs is vrijdag een man onthoofd op straat. Dat melden verschillende Franse media. De vermoedelijke dader zou zijn doodgeschoten door de politie.

In Conflans-Sainte-Honorine, een gemeente ten noordwesten van Parijs, heeft een mogelijke terreuraanslag plaatsgevonden. De feiten speelden zich omstreeks 17.00 uur af in de buurt van een school. Toen de politie op de plaats van de feiten aankwam, troffen ze het slachtoffer met zware verwondingen aan de keel aan.

Het antiterreurparket heeft het onderzoek naar de zaak in handen. Volgens de Franse openbare omroep France Info - die politiebronnen citeert - is het slachtoffer een leerkracht van de school nabij de plaats van de feiten. Het slachtoffer zou tijdens de lessen karikaturen van de profeet Mohammed getoond hebben aan zijn leerlingen. Daarop was grote commotie ontstaan.