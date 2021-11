Manoeuvres aan Europese oostgrens baren Westen zorgen...

Als vergelding voor de migratiecrisis aan haar oostgrens heeft de Europese Unie maandag extra sancties tegen Wit-Rusland in de steigers gezet. Tegelijkertijd is het blok, en bij uitbreiding het hele Westen, beducht voor Russische manoeuvres in Oekraïne.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bliezen maandag verzamelen in Brussel. Aan gespreksonderwerpen geen gebrek. Het escalerende conflict tussen het regime en gewapende milities in Ethiopië, de militaire coup in Soedan, de toenemende onveiligheid in de Sahel: allemaal passeerden ze de revue.

Maar bovenal eisten de ontwikkelingen op de Europese oostflank de aandacht op. Sinds de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko afgelopen zomer - als revanche voor Europese sancties - migranten uit het Midden-Oosten begon in te vliegen om ze vervolgens aan te sporen hun geluk te beproeven in de Europese Unie is het blok beducht voor een herhaling van de vluchtelingencrisis van 2015.

De essentie De Europese Unie kampt met flink wat hoofdbrekens over de ontwikkelingen aan haar oostflank.

Ze zette maandag nieuwe sancties in de steigers om individuen en organisaties te bestraffen die de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko helpen bij de creatie van migratiestromen naar Europa.

Tegelijkertijd baren Russische militaire activiteiten aan de grens met Oekraïne Brussel, en bij uitbreiding het hele Westen, flink wat zorgen.

Vooral in Polen gaan dezer dagen de alarmbellen af. Volgens Warschau wachten aan de grens met Wit-Rusland zeker 4.000 migranten - volwassenen, maar ook kinderen, vaak uit Irak, Syrië, Afghanistan en Jemen - in de vrieskou hun kans af om door het grenshek en een Pools politie- en legercordon te breken.

De Poolse autoriteiten lieten maandag weten zich schrap te zetten voor een 'verdere escalatie' in de komende dagen. Onder meer aan de gesloten grenspost in Kuznica bereiden ze zich voor op incidenten 'nu Wit-Russische militairen honderden migranten tot daar hebben begeleid'.

Koppig

Het regime van Loekasjenko doet de beschuldigingen als zou Minsk de drijvende kracht zijn achter de migratiecrisis af als 'absurd'. 'We zijn net bereid hen op vliegtuigen naar hun vaderland te zetten. We stellen alles in het werk om die mensen te overtuigen terug te keren. Maar ze zijn koppig. Ze willen niet terug, want ze hebben daar geen thuis meer', zei Loekasjenko maandag.

De uitspraken van de Wit-Russische leider, die zijn land al bijna drie decennia met ijzeren vuist regeert, overtuigden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken allerminst. 'Ik heb geen enkele reden om geloof te hechten aan die verklaring', zei de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Gabrielius Landsbergis.

Loekasjenko's betoog kon niet voorkomen dat de buitenlandchefs van de 27 lidstaten extra sancties in de steigers te zetten. 'De EU kan voortaan mensen, reisorganisaties en vliegtuigmaatschappijen die het regime van Loekasjenko helpen bij de creatie van de migratiestromen naar de Europese buitengrenzen, in het vizier nemen', klonk het.

Tegen welke individuen of entiteiten op korte termijn strafmaatregelen volgen, is nog even afwachten. De EU is van plan die lijst de komende dagen te finetunen. Maar de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia staat waarschijnlijk op de radar. Wellicht volgt ook overleg tussen de EU en de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk om, net als in juni, een georkestreerd salvo sancties te lossen.

Vergeldingsmaatregelen

Loekasjenko toont zich niet onder de indruk van de Europese demarches. 'Als de EU nieuwe sancties afkondigt, zullen we reageren.' Welke vergeldingsmaatregelen hij in gedachten heeft, liet hij maandag in het midden. De Wit-Russische leider dreigde er vorige week al eens mee de gaskraan naar de EU dicht te draaien.

Europese lidstaten hebben geen gascontracten met Wit-Rusland lopen. Maar een flink deel van het gas dat vanuit Rusland naar Europa vloeit, passeert over Wit-Russisch grondgebied.

Of Loekasjenko zijn dreigement hardmaakt, zal in belangrijke mate afhangen van Vladimir Poetin. De Russische president hielp zijn Wit-Russische evenknie de afgelopen 15 maanden massaal volksprotest tegen diens omstreden herverkiezing en westerse sancties te overleven.

Staat Poetin toe dat Rusland, door Loekasjenko's toedoen, zijn gascontracten met Europese klanten niet nakomt? De sterke man in het Kremlin leek zaterdag aan te geven dat daarvan geen sprake kan zijn. 'Hij (Loekasjenko, red.) kan dat doen (de gaskraan dichtdraaien, red.), veronderstel ik, maar het zou geen goede zet zijn. Het zou onze relaties met Wit-Rusland als transitland geen goed doen.'

Oekraïne

Poetin ontkende achter de schermen een rol te spelen in de migratiecrisis tussen Wit-Rusland en de EU. 'We zijn zelfs bereid de kwestie mee op te lossen', luidde het. De VS hechten weinig geloof aan die bewering. Volgens hen is de vluchtelingenstroom op gang gebracht om de aandacht van het Westen af te leiden van Russische militaire activiteiten in de buurt van Oekraïne.

Westerse inlichtingendiensten stelden de voorbije dagen vast dat Russische militairen 's nachts tanks, gemechaniseerde artillerie en infanteriegevechtsvoertuigen verplaatsen aan de Oekraïense grens. Er zouden ook heel wat Russische soldaten zitten in het gebied.

We weten dat Rusland al eens overgegaan is tot offensieve acties tegen Oekraïne na gelijkaardige activiteiten. Jens Stoltenberg Topman NAVO

De manoeuvres leiden tot zenuwachtigheid in het Westen. 'We zijn getuige van een grote militaire opbouw door Rusland. We nemen een ongewone concentratie van troepen waar en we weten dat Rusland al eens overgegaan is tot offensieve acties tegen Oekraïne na gelijkaardige activiteiten', zei Jens Stoltenberg, de baas van de NAVO, maandag.