Marcus Rashford scoort opnieuw in strijd tegen kinderarmoede

Marcus Rashford groeide op in armoede en hoort nu bij de best betaalde voetballers van het VK.

De Britse voetballer Marcus Rashford zet opnieuw de politiek onder druk om op te treden tegen armoede. De voedselpakketten voor arme gezinnen zijn erbarmelijk, geeft premier Boris Johnson toe.

'Ik ben absoluut geen politicus,' zei voetballer Marcus Rashford vorig jaar in een interview met Vogue, 'maar ik heb een stem en een platform waarmee ik op z'n minst luidop vragen kan stellen.' Het lijkt ernaar dat de regering luistert naar de Britse Manchester United-speler die zich inzet tegen armoede in het Verenigd Koninkrijk. De grote verontwaardiging op de sociale media over de erbarmelijke gratis schoolmaaltijden deden premier Boris Johnson blozen. Na een gesprek met Rashford geeft hij toe dat de kwaliteit ondermaats is.

De 23-jarige Rashford zette vorig jaar de Britse regering onder druk om de gratis schoolmaaltijden te blijven aanbieden aan kinderen die in armoede leven. Door het coronavirus konden ze niet naar school en kregen ze geen gratis eten meer, waardoor volgens Rashford bijna 2 miljoen gezinnen in de problemen kwamen. Hij ijverde ervoor om die gratis maaltijden aan huis te laten leveren.

De regering ging akkoord, maar toen de Britse overheidsdienst voor Onderwijs in juni communiceerde dat ze zou stoppen met het verdelen van gratis schoolmaaltijden tijdens de zomervakantie schreef Rashford een open brief aan het parlement. 'Als familie waren wij afhankelijk van gratis schoolmaaltijden en de vriendelijke gebaren van buren of coaches. Voedselbanken en soup kitchens waren ons niet vreemd: ik herinner me heel duidelijk de jaarlijkse takeaway van ons kerstdiner.'

Met honger naar bed

'Dit gaat niet over politiek, maar over menselijkheid', besloot Rashford. Hij is met een salaris van 250.000 pond per week een van de best betaalde spelers in de lucratieve Premier League. Hij zet zijn geld in om armoede te bestrijden en zamelde ruim 20 miljoen pond in voor FareShare, een liefdadigheidsorganisatie die wekelijks 3 miljoen voedselpakketten uitdeelt.

Kunnen we het - los van politieke voorkeuren - niet eens zijn dat geen enkel kind met honger naar bed zou moeten gaan? Marcus Rashford Britse voetballer

'Kunnen we het - los van politieke voorkeuren - niet eens zijn dat geen enkel kind met honger naar bed zou moeten gaan?', besloot Rashford zijn emotionele betoog, waarop de ministers prompt een U-bocht maakten. Kinderen die in aanmerking komen voor gratis schoolmaaltijden konden de zomervakantie overbruggen met voedselvouchers.

In oktober lanceerde Rashford een petitie om die actie door te trekken tot op z'n minst de paasvakantie. Het initiatief kwam niet van de grond, want een meerderheid van 322 parlementsleden stemde tegen. Dat kwam de politiek op een golf van protest te staan - veel Britse bedrijven steunden intussen de werkgroep rond kinderarmoede die Rashford oprichtte in de hoop de situatie structureel te veranderen. In november keerde de politiek dan toch de kar. Johnson belde Rashford op om te zeggen dat de regering 400 miljoen pond uittrok om arme kinderen en gezinnen te steunen.

30 of 5,22 pond?

Maar deze week ontstond opnieuw commotie over de voedselpakketten, die niet voldoen aan de vooropgestelde beloftes. Een Britse moeder postte een foto op Twitter van drie aardappelen, twee wortels, twee bananen, drie appels, een brood, een blik bonen en wat plakjes kaas. 'Hier zouden we tien dagen van moeten rondkomen. Het heeft zogezegd een waarde van 30 pond, maar ik zou dit kunnen kopen voor 5,22 pond. Het privébedrijf dat een contract tekende met de overheid voor de maaltijden doet goede zaken.'

De tweet werd massaal gedeeld en bereikte Rashford, die zijn ongenoegen uitte richting Johnson en hem dwong kleur te bekennen. 'De eerste minister gaat akkoord met de kritiek dat de voedselpakketten onaanvaardbaar zijn. Hij heeft me verzekerd dat het probleem onderzocht en opgelost wordt', tweette Rashford.

Voedselbonnen

Ook de minister van Onderwijs, Gavin Williamson, reageerde dat hij 'walgde van de foto's van de magere voedselpakketten'. 'Hoe kan een familie die zoiets ontvangt vijf voedzame maaltijden klaarmaken, vraag ik me in de eerste plaats als vader af', zei hij tegen de onderwijscommissie van het Lagerhuis.