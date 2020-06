Onder druk van een 22-jarige voetballer blijft de Britse regering dan toch voedselhulp bieden aan arme schoolkinderen.

'Kunnen we het - los van politieke voorkeuren - niet eens zijn dat geen enkel kind met honger naar bed zou moeten gaan?' Met dezelfde doelgerichte elegantie waarmee Marcus Rashford doorgaans verdedigers dribbelt, heeft de 22-jarige spits van Manchester United en het Engelse nationale voetbalteam dinsdag Conservatief premier Boris Johnson tot een opmerkelijke U-bocht gedwongen. De Britse regering trekt nog eens 120 miljoen pond uit om hulpbehoevende schoolkinderen via voedselbonnen door de zomervakantie te helpen.

Menselijkheid

Miljoenen Britse jongeren groeien in zulke armoede op dat ze afhankelijk zijn van gratis schoolmaaltijden. Toen de coronacrisis in maart ook de Britse schoolpoorten sloot, begon de regering-Johnson vouchers uit te delen om voedsel mee te kopen. Met 15 pond per kind per week bieden die een karige maaltijd.

Lang niet alle arme kinderen kwamen in aanmerking voor het programma, anderen kregen de bonnen dan weer met weken vertraging. Later besliste de regering ook nog eens de hulp te stoppen zodra het schooljaar in juli afloopt.

Ik ben sprakeloos. Zie wat we kunnen doen als we samenwerken. Dit is Engeland in 2020. Marcus Rashford Engelse voetballer

Rashford publiceerde maandag een emotionele open brief waarin hij Johnson 'menselijkheid' vroeg. De tory weigerde alsnog de hulp te verlengen, waarna Rashford dinsdag een column schreef in de conservatieve krant The Times en via sociale media de druk nog verhoogde.

De oppositiepartij Labour schaarde zich achter Rashfords initiatief, eiste een parlementair debat en wees naar de deelstaatregeringen van Wales en Schotland, die wel voedselhulp blijven bieden. Partijgenoten van Johnson ging overstag, en finaal de premier ook.

Ongelijkheid

De kortetermijnoplossing neemt uiteraard het dieperliggende probleem niet weg. Het Verenigd Koninkrijk, met zijn historische klassenverschillen, geldt allang als een van de ongelijkste industrielanden. Die kloof is alleen maar groter geworden door de kredietcrisis en het snoeiharde besparingsbeleid dat de Conservatieve regeringen het voorbije decennium voerden. Daar komt nu de coronacrisis bij, en straks mogelijk een no-dealbrexit.

1,6 miljoen voedselbanken Het aantal Britten dat een beroep op voedselbanken doet, is sinds 2010 gestegen van 41.000 naar 1,6 miljoen.

Hoewel de werkloosheidsgraad de jongste jaren tot het laagste niveau in bijna een halve eeuw daalde, steeg het aantal Britten dat een beroep doet op voedselbanken van 41.000 naar 1,6 miljoen. 4,2 miljoen kinderen leven in armoede, zowat een op de drie. Onder zwarte Britten en andere minderheidsgroepen is dat zelfs 45 procent.

Voedselbanken

Rashford weet waarover hij schrijft. Hij groeide op met een alleenstaande moeder die vijf kinderen moest voeden. 'We rekenden op ontbijthulp, gratis schoolmaaltijden en de steun van buren en voetbaltrainers. Voedselbanken en soepkeukens waren ons niet vreemd.'

Met een salaris van 250.000 pond per week is Rashford anno 2020 een van de bestbetaalde spelers in de lucratieve Premier League. Geld dat hij zelf inzet om armoede te bestrijden. Rashford zamelde in coronatijden al ruim 20 miljoen pond in voor FareShare, een liefdadigheidsorganisatie die wekelijks 3 miljoen voedselpakketten uitdeelt. Net zoals veel zwarte atleten schaarde hij zich na de dood van George Floyd ook luidkeels achter de Black Lives Matter-protesten tegen racisme.