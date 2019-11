Marechaussee onderzoekt 'verdachte situatie' in Schiphol

In Nederland zijn brandweer, ambulances en politiediensten iets na zeven uur massaal uitgerukt naar de luchthaven van Schiphol. Een van de gates is afgesloten om veiligheidsredenen, een arrestatieteam is ter plaatse.

Volgens de Nederlandse pers is een zogenoemde Grip 3-melding afgegeven. Dat gebeurt bij ’een incident of ernstige gebeurtenis met grote gevolgen voor de bevolking’. Dit betekent dat het welzijn van grote groepen mensen binnen één gemeente in gevaar is.