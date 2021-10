Marine Le Pen bakt zoete broodjes met Viktor Orbán

In zijn zoektocht naar nieuwe Europese partners rolde de Hongaarse premier, Viktor Orbán, dinsdag de rode loper uit voor de Franse extreemrechtse presidentskandidate Marine Le Pen. De Europese Unie was de kop van Jut.

In de Hongaarse hoofdstad Boedapest heerste dinsdag flink wat bedrijvigheid in de buurt van de ambtswoning van premier Viktor Orbán . Medewerkers van de 58-jarige Fidesz-leider rolden kort na de middag voor het voormalige karmelietenklooster de rode loper uit. Orbán verwachtte dan ook een buitenlandse gast, meer bepaald Marine Le Pen.

De Franse extreemrechtse politica was in haar nopjes. Ze hengelde al lang naar een uitnodiging van de Hongaarse premier, met wie ze een flinke portie euroscepsis deelt. Maar Orbán hield de boot lange tijd af.

Partners

Concrete aankondigingen over de oprichting van zo'n nieuwe fractie volgden er na afloop van het onderhoud tussen Le Pen en Orbán niet. De Hongaarse premier gaf wel aan 'op zoek te zijn naar partners om in dit nieuwe tijdperk samen te werken'. 'Om het kamp van Marine Le Pen kan je niet heen', zei hij.

De Franse politica poogde haar gastheer nadrukkelijk te paaien op de gezamenlijke persconferentie. 'Hongarije gaat in 2021, onder uw leiding, nog maar eens voorop in de strijd voor de vrijheid van de volkeren', stelde Le Pen. Waarna ze de 'moed' en 'vastberadenheid' van Orbán prees.

Hongarije gaat in 2021, onder uw leiding, nog maar eens voorop in de strijd voor de vrijheid van de volkeren.

In het dossier rond het respect van de rechtsstaat schaarde ze zich ook achter Polen en Hongarije en verwierp ze de primauteit van het Europese recht. 'De dreigementen met sancties en zelfs uitsluiting bewijzen de inzet van het debat. De Europese Unie weet dat ze alles of niets speelt', stelde Le Pen, die met Orbán ook nog de antimigratietrom roerde.

Presidentscampagne

Sinds de extreemrechtse polemist Éric Zemmour naar het Elysée lonkt, zit de RN-kandidate in het defensief. Volgens sommige peilingen raakt ze zelfs niet in de tweede ronde als Zemmour zich effectief in de race naar het presidentschap gooit.

Controle

Ook Orbán hoopt electoraal garen te spinnen bij het bezoek van Le Pen. De Hongaarse premier is de controle over de politieke agenda in eigen land wat kwijt nu de oppositie er voor het eerst in geslaagd is een front te smeden tegen Fidesz.