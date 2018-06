Marine Le Pen moet 300.000 euro terugbetalen aan de EU

Het parlement had het geld teruggevorderd na een onderzoek van de Europese antifraudedienst OLAF . De gewezen presidentskandidate stapte daarop naar de rechter.

Le Pen liet in een reactie weten honderden bewijsstukken te hebben verzameld voor een Franse rechtszaak. De rechtbank heeft daar volgens haar geen rekening mee gehouden omdat ze die aan het Europees Parlement had moeten voorleggen, en dat is haar niet gevraagd.