Marine Le Pen stelt 'Rassemblement national' voor

De Franse extreem-rechtse partij hield dit weekend in Rijsel een congres waar de naamsverandering op de agenda stond. Marine Le Pen is voorstander van de naamsverandering omdat het FN te beladen is en allianties onmogelijk maakt.

‘Waarom zouden we het nog verbergen? Het Front National is een probleem bij het zoeken van allianties’, verklaarde Le Pen vorige maand op een meeting in de Elzas. ‘Zonder naamsverandering kunnen we geen alliantie afsluiten. En als we geen alliantie kunnen afsluiten, kunnen we nooit besturen in de Vijfde Republiek.’