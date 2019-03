Marine Malta entert gekaapte olietanker

Een groepje migranten had de Elhiblu 1 woensdag gekaapt. In Malta wacht hen een onderzoek door de politie.

Reddingseenheden van de marine van Malta hebben donderdagmorgen de controle over het vrachtschip Elhiblu 1 overgenomen, dat 108 migranten aan boord heeft. Die hadden woensdag de tanker gekaapt toen duidelijk werd dat de kapitein, die hen op zee had gered, wilde terugvaren naar Libiƫ om hen daar af te zetten. Een groepje kapers dwong hem koers te zetten naar Malta.

Het gekaapte vrachtschip had 108 migranten aan boord.

Het schip heeft volgens de lokale krant Times of Malta intussen aangelegd in een haven bij de hoofdstad Valletta. De politie voerde vijf mannen in handboeien af. Ook waren onder meer twaalf kinderen en 19 vrouwen aan boord van het vrachtschip. De migranten worden onderzocht door artsen en naar een ontvangstcentrum gebracht.