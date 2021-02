Mario Draghi, de ‘Ronaldo’ van de Italiaanse politiek...

Mario Draghi legt zaterdag de eed af als premier van een nieuwe Italiaanse regering.

Vergeet ‘Super Mario’. De gewezen voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, is tegenwoordig ‘Ronaldo’. ‘Draghi is een Ronaldo en die zet je niet op de bank’, zei Giancarlo Giogetti, de ondervoorzitter van de Lega, toen Draghi begin februari de opdracht kreeg een nieuwe Italiaanse regering te vormen. Sindsdien is de voetbalmetafoor beginnen te zoemen in de Italiaanse en internationale media. En net als van de Portugese superster van Juventus een hattrick wordt verwacht, ligt de lat ook voor Draghi heel hoog.

Italië is meteen overstag gegaan voor de gewezen centraal bankier die vrijdagavond de job van premier aanvaardde. Met uitzondering van de extreemrechtse Fratelli d’Italia hebben alle partijen zich de afgelopen dagen zonder veel schroom achter Draghi geschaard. Inclusief de eurosceptische Lega. ‘Dit is niet het moment voor geschillen en ideologie, het is tijd om te werken’, zei Lega-leider Matteo Salvini.

Zelfs Beppe Grillo, de drijvende kracht achter de Vijfsterrenbeweging, ging overstag toen de partij een ‘superministerie voor Ecologische Transitie’ werd beloofd. De anti-establishmentpartij riep haar leden op voor de Italiaanse establishmentfiguur bij uitstek te stemmen. Donderdagavond gaf 60 procent van de leden hun zegen. Een minderheid dreigt zich af te scheuren.

Die ruime steun kan Draghi goed gebruiken. De Italiaanse kiezer staat in wezen erg wantrouwig tegenover technocraten die in de politiek worden geparachuteerd. Dit lijkt nu minder het geval. Voorlopig toch.

Redder van de euro

De Romein Draghi heeft zijn reputatie mee. Hij werd wereldberoemd met ‘whatever it takes’ in 2012. De belofte om de euro ten koste van alles te redden, maakte de naam van Draghi. Door de euro te redden hield hij ook Italië weg van de afgrond. Het is het krediet waarop Draghi zijn beleid moet bouwen.

Eenvoudig wordt dat niet. Het land lijdt onder de coronapandemie. Er zijn bijna 100.000 doden gevallen en er is geen beterschap te merken. De eerste opdracht van de nieuwe regering is de verlenging van de noodtoestand.

8,9 procent In 2020 kromp het bruto binnenlands product met 8,9 procent, de grootste duik sinds de Tweede Wereldoorlog.

De pandemie heeft de al wankele Italiaanse economie volledig ontwricht. In 2020 kromp het bruto binnenlands product met 8,9 procent, de grootste duik sinds de Tweede Wereldoorlog. De derde economie van de eurozone rekent vooral op ruim 200 miljard euro Europees relancegeld. Draghi heeft het voordeel dat hij de mechanismen kent en niet partijgebonden is. Dat moet garanderen dat het geld goed besteed wordt. De Italiaanse plannen moeten in april op de Europese tafel landen.

Tactiek

‘Samenhang’ is het sleutelwoord dat Draghi gebruikte bij zijn onderhandelingen over de nieuwe regering. Hij probeerde het hele politieke spectrum achter het beleid te krijgen. Dat was geen eenvoudige opdracht, maar Draghi heeft zijn methodes.

In zijn ambtsperiode als centraal bankier speelde hij zeer kort op de bal. Tot wanhoop van de landen die zich keerden tegen het ruime monetaire beleid dat hij wilde voeren. Draghi hield zijn kaarten altijd kort tegen de borst en gaf pas op het einde aan welke richting hij uit wilde. Een beetje de tactiek van de voldongen feiten.

Hij gebruikte dezelfde tactiek bij de regeringsvorming. Pas nadat een consensus bereikt was over een programma, boog Draghi zich over de postjes. De ex-ECB-baas rekent de komende jaren op politici én technocraten om Italië uit het moeras te trekken. Bij de centrale bank plukt hij bijvoorbeeld Daniele Franco weg om de portefeuille Economie te beheren.

Veel tijd heeft Draghi niet om zijn beleid uit te voeren. Hij moet snel de pandemie terugdringen en het economisch herstel op gang trekken. Eén goal heeft hij wel al gescoord: zijn reputatie bracht een hopeloos verdeelde politiek weer samen. Het parlement moet zijn regering nog het vertrouwen geven, maar het is zeker dat hij veel krediet heeft. Zoals Juventus rekent op Ronaldo, rekent de politiek nu op Draghi. Of dat een politieke hattrick oplevert, valt af te wachten.