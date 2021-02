'Mario Draghi is de enige oplossing voor Italië'

Mario Draghi in het presidentiële paleis in Rome.

Mario Draghi moet Italië uit de politieke crisis trekken. Andermaal wordt een buitenstaander crisismanager. De voorbije tien jaar was geen enkele Italiaanse premier een verkozen politicus.

De voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi (73), is door de Italiaanse president Sergio Mattarella gevraagd om een regering te vormen. Draghi aanvaardde de opdracht 'onder voorbehoud', een Italiaanse formule om te zeggen dat hij op zoek gaat naar een parlementaire meerderheid. Italië heeft een lange traditie om bij politieke crisissen de hulp van technocraten in te roepen.

'In de Italiaanse geschiedenis zijn er veel voorbeelden van technocraten die een belangrijke rol speelden in de politiek', zegt de Nederlandse historicus Pepijn Corduwener. Hij is coauteur van het boek 'Het Italiaanse experiment' en volgt de Italiaanse politiek op de voet. 'Ik denk aan Carlo Azeglio Ciampi, een voormalige voorzitter van de Italiaanse centrale bank, die het land de eurzone heeft ingeloodst. En in de eurocrisis werd Mario Monti, een voormalig lid van de Europese Commissie, erbij gehaald om de impact ervan te temperen.'

'Als het politieke systeem het laat afweten, stelt men al snel een technocraat aan. Opmerkelijk is dat de Italiaanse politiek geen akkoord kon vinden om het geld uit te geven. Tot nu was het probleem meestal dat bespaard moest worden. Nu moet goed nagedacht worden over hoe Italië 209 miljard euro kan besteden', zegt Corduwener.

Draghi moet wel nog een meerderheid vinden. 'Ik ga naar het parlement, de uitdrukking van de wil van het volk, met groot respect', zei hij na zijn onderhoud met de president. Draghi staat bekend als de man die de eurozone redde door te beloven 'alles wat nodig is' in te zetten om de eenheidsmunt te redden. Na zijn ambtsperiode bij de ECB verdween hij uit de belangstelling, maar de voorbije maanden werd zijn naam steeds meer genoemd.

Vorige week wierp Giuseppe Conte als premier de handdoek in de ring na maanden gebakkelei in de coalitie van de centrumlinkse PD, de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging en Italia Viva, een centrumpartij onder leiding van oud-premier Matteo Renzi. Hij deed de coalitie wankelen omdat hij niet akkoord ging met de besteding van het geld en de machtsverdeling in de regering.

'Mario Draghi is de enige oplossing op dit moment', zegt Corduwener. 'Hij geniet een enorm respect in Europa en in Italië. Tijdens de eurocrisis heeft hij Italië al eens gered, veel meer dan Monti. Het is koffiedik kijken of hij een meerderheid vindt in het parlement, maar het respect is groot, zowel aan de rechter- als aan de linkerzijde. Ik vermoed dat rechtse partijen als Forza Italia van Silvio Berlusconi en de Lega hem zullen steunen. Ook de PD heeft aangegeven hem te steunen, net als Renzi. De grote onbekende is de Vijfsterrenbeweging, die niet warmloopt voor de technocratische regering.'

'Toch vermoed ik dat hij het zal halen. President Mattarella heeft de parlementariërs dinsdagavond de levieten gelezen en duidelijk gezegd dat geen vervroegde verkiezingen georganiseerd kunnen worden. Dat scenario is dus uitgesloten', zegt Corduwener.

Niet verkozen premiers

Met Draghi zal andermaal een technocraat aan de macht komen in Italië. Het is van Berlusconi geleden - zijn kabinet viel in november 2011 - dat een Italiaanse premier via verkiezingen aan de macht is gekomen.

Monti, die een zakenkabinet vormde in 2011, bleef 1,5 jaar aan de macht. Na de verkiezingen van 2013 kwam het tot een krachtmeting van de PD onder leiding van Pier Luigi Bersani en Berlusconi. Bersani, die weigerde met Berlusconi te onderhandelen, stapte op. Zijn rechterhand Enrico Letta werd premier. Die werd later opzijgeschoven door Renzi, die de voorzittersverkiezingen van de PD had gewonnen. Renzi verslikte zich in de hervorming van het kiesstelsel en trad af. Hij ruimde de baan voor Paolo Gentiloni. Geen enkele van de drie PD-premiers had zich bij de parlementaire verkiezingen kandidaat voor het premierschap gesteld.