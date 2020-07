‘Mark Rutte heeft de Belgische belangen ook verdedigd’...

De Europese Unie is deze week de Rubicon overgestoken, zegt voormalig Europees commissaris Karel De Gucht. ‘Met de Britten aan tafel was dit niet gelukt.’

Er was een marathonzitting van vier dagen en vier nachten voor nodig, maar de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten hebben maandag een akkoord bereikt over een budget van 1.074 miljard euro en een coronaherstelfonds van 750 miljard. Karel De Gucht, van 2009 tot 2014 Europees commissaris, zegt dat hij er met verbazing heeft naar gekeken. En hij bedoelt dat in de positieve zin. ‘Dit is een zeer grote stap vooruit naar een federaal Europa. De stap is zo groot dat hij verteerd moet worden. De vraag wordt of iedereen mee is in het denkpatroon.’

Bio Karel De Gucht 66 jaar.

1980 - 1994: Europees Parlementslid.

1995 - 2003: Vlaams Parlementslid.

1999 - 2004: voorzitter VLD.

2004 - 2009: minister van Buitenlandse Zaken.

2009 - 2014: Europees commissaris, eerst voor Ontwikkelingssamenwerking, daarna voor Handel.

Lid van de raad van bestuur van Proximus en ArcelorMittal.

‘De Europese begroting verdubbelt de komende drie jaar bijna in omvang’, vervolgt De Gucht. ‘Dat is een ongelooflijke toename van de slagkracht van de Europese Unie. Niemand had dit een jaar geleden verwacht. In de conclusies van de Europese Raad staat meermaals dat dit eenmalig is. Maar, ‘Il n’y a que le provisoire qui dure’, zeggen de Fransen. De Rubicon is overgestoken.’

De Gucht merkt op dat bovendien de financiële markten goed hebben gereageerd. ‘De euro is gestegen en het renteverschil tussen de Italiaanse en de Duitse overheidsobligaties is afgenomen. Dat toont dat de financiële markten vertrouwen hebben in dit project en dat de EU zonder enig probleem het herstelplan zal kunnen financieren bij een lage intrest. En op zeer lange termijn. Het is een enorm pak geld. Je mag dat niet onderschatten. En de vraag hoe we het uitgeven, wordt heel belangrijk.’

Bent u bezorgd over hoe die miljarden zullen worden gespendeerd?

Karel De Gucht: ‘Toen ik in 2009 Europees commissaris werd, was een van de eerste grote dossiers het begin van de Griekse crisis. Ik vond toen al dat de Grieken voor een stuk ongelijk hadden met hun miserabilisme, omdat de Europese Unie ongelooflijk veel geld in Griekenland heeft geïnvesteerd. Het ging tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) per jaar aan transfers. Alleen is daar niets mee gebeurd, omdat er heel vaak geen ernstige controle was op wat met dat geld gebeurde.’

‘Die controle is essentieel. Italië krijgt een injectie die neerkomt op - eenmalig - 5 procent van het bbp. Ik vind de Italiaanse premier Giuseppe Conte een heel goede eerste minister. Maar wie weet wie de volgende jaren aan de macht komt?

Dus u hebt begrip voor de Nederlandse premier Mark Rutte, die lang dwarslag op de Europese top?

In dit coronatijdperk wordt met zulke grote bedragen gegoocheld dat grote sommen geld relatief lijken te worden. Maar ze zullen niet relatief blijven als we ze moeten betalen.

De Gucht: ‘Ik heb alle begrip voor zijn standpunt dat goed moet worden gecontroleerd hoe de middelen van het herstelplan worden besteed. Om het geld te krijgen moeten lidstaten plannen voorleggen aan de Commissie en aan de ministers van Economie en Financiën van de EU-landen. Als er geen akkoord is, beslist de Europese Raad. Aan dat soort controle heeft het ons in het verleden vaak ontbroken. Italië moet worden afgerekend op het nationale herstelplan dat het - niet toevallig - een paar weken geleden heeft voorgesteld.’

‘Er is vaak zeer negatief bericht over de ‘vrekkige vier’. Eigenlijk zouden we moeten erkennen dat die ‘frugal four’ ook de Belgische belangen hebben verdedigd. Ik vraag me trouwens af of België zich even soepel had opgesteld als de voorzitter van de Raad geen Belg was geweest.’

Een van de merkwaardigheden van het plan is dat het geld dient voor de strijd tegen corona, maar wordt verdeeld op basis van economische parameters.

De Gucht: ‘In België zijn 10.000 mensen gestorven aan het virus, in Italië 30.000. Maar er zijn zeven keer meer Italianen dan Belgen. Toch krijgt Italië inderdaad meer omdat wordt gekeken naar de positie waarin een land zit om de crisis aan te kunnen. 70 procent hangt af van het bbp en de werkloosheid tussen 2015 en 2019. 30 procent hangt af van diezelfde parameters in 2020, waarin de impact van het virus al voelbaar is. Ik vind dat een juiste redenering.’

Je zou kunnen stellen dat dit niet over corona gaat, maar dat nu een late werf van de eurocrisis is afgerond.

De Gucht: ‘Voor een stuk is dat zo. Als het Verenigd Koninkrijk nog lid van de EU was geweest, was deze deal niet gelukt. Frankrijk en Duitsland hebben dit doorgedrukt. Ze hebben hun hernieuwde leiderschap geaffirmeerd.’

‘Het akkoord is bovendien belangrijk omdat de politieke wereld het evenwicht met de Europese Centrale Bank (ECB) heeft hersteld. Het Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (het grondwettelijk hof van Duitsland, red.) vond al dat wat de ECB doet niet meer proportioneel was. De ECB was onder meer al zoveel Italiaanse obligaties aan het opkopen - meer dan het aandeel van Italië in het Europese bbp - dat ze eigenlijk een transfer organiseerde. Ik ben daar niet tegen, maar zo’n beslissing moet wel door politici worden genomen.’

Vindt u het goed dat de geldstromen tussen rijke en arme Europese landen toenemen?

Frankrijk en Duitsland hebben dit plan doorgedrukt. Ze hebben hun hernieuwde leiderschap geaffirmeerd.

De Gucht: ‘Ja. De precieze berekening is moeilijk te maken, maar ik schat dat dit akkoord de transfer binnen de EU verdubbelt tot 2 procent van het bruto Europees product. In een stabiele monetaire unie heb je rond 2,5 procent van het bbp nodig als transfers, om asymmetrische schokken op te vangen. Je hebt dit dus nodig. Als je dit niet zou doen en er ontstaat een financieel probleem in Italië, zal het je overigens meer kosten. Italië is Griekenland niet. Het is vele malen groter.’

Bent u bezorgd over de financiering van dit plan?

De Gucht: ‘Het gaat over 750 miljard euro in een periode van 35 jaar. Is dat onhaalbaar of onbetaalbaar? Ik denk het niet. Maar we zullen moeten zien hoe het loopt. Er wordt onder meer gedacht aan een taks op plastic. Als die ertoe leidt dat niemand nog onrecycleerbaar plastic gebruikt, verwasemen de opbrengsten van zo’n taks. Dat is natuurlijk de bedoeling van zo’n belasting.’

Bent u voorstander van een grensbelasting op CO2-uitstoot?

De Gucht: ‘Met zo’n border adjustment taks kun je bijvoorbeeld Chinees staal belasten op dezelfde manier waarop Europese producenten CO2-taksen betalen. Het interessante is bovendien dat je zoiets kan invoeren op grond van het gemeenschappelijk handelsbeleid. Daar kan je met een meerderheid beslissen, terwijl voor belastingen elke EU-lidstaat een vetorecht heeft. Je kan je afvragen of we zo ook kunnen beslissen over een taks op de digitale reuzen, zoals Apple en Google, omdat daar de band met het handelsbeleid mijns inziens aantoonbaar is.’

U zegt dat dit plan tijd zal vragen om te verteren. Verwacht u problemen in België?

De Gucht: ‘Ik heb daar tot mijn verbazing in België geen parlementair debat over gezien, terwijl het toch om een fundamentele zwenking van het Europese beleid gaat.’

Hoe komt dat?

De Gucht: ‘Ik weet het niet. Misschien door onze politieke situatie. Dat gezegd zijnde, verwacht ik er weinig problemen over in België.’

‘Maar elk EU-land gaat nu wel zijn rekening maken. Het ‘eigenmiddelenbesluit’ - dat de maximumbijdrage van de lidstaten vastlegt - moet bovendien groen licht krijgen in elk nationaal parlement. In Hongarije en Polen kan je verwachten dat dat wordt aangegrepen om het ongenoegen over de controle van de rechtsstaat te ventileren.’

Hoe loopt dat in het Europees Parlement, denkt u?

De Gucht: ‘In het Europees Parlement komt er heibel over besparingen op de budgetten die de Commissie in de gewone meerjarenbegroting had voorgesteld voor innovatie en onderzoek, klimaattransitie en het Erasmus-programma. Het Europees Parlement moet de meerjarenbegroting goedkeuren en heeft hier een hefboom. Ik verwacht ook dat het Europees Parlement de regels over de rechtsstaat in Polen en Hongarije als een minimum minimorum zal beschouwen.’

De meningen daarover verschillen. Sommigen zien in de nieuwe regels een krachtig wapen, anderen een tandeloze tijger.

De Gucht: ‘In de teksten staat dat respect voor de rechtsstaat een voorwaarde is voor financiering. Beslissingen daarover kunnen worden genomen met een meerderheid in de Commissie en een meerderheid in de Raad. Dat zal uiteraard niet evident zijn: je treedt op tegen een soeverein land. Maar dit zijn wel degelijk drukkingsmiddelen om Polen en Hongarije financieel aan de leiband te houden. Een financiële sanctie is het enige wat in die landen werkt.’

Is dit voor België om al die redenen een goed akkoord?

De Gucht: ‘Ik vind van wel. Bovendien krijgt ons land 5 miljard euro van het herstelfonds. We moeten dat volgens mij gebruiken om versneld te investeren in infrastructuur, zoals de Oosterweelverbinding en de modal shift, het verschuiven van vervoer over de weg naar vervoer per trein en binnenscheepvaart. Of het renoveren van sociale woningen, zodat ze klimaatvriendelijk worden. Opnieuw, het moet gaan om productieve investeringen. Relance is niet hetzelfde als geld uitdelen.’