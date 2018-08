Markten nerveus over Italiaanse begrotingsbesprekingen

Er hangt een parfum van crisis over de Palazzo Chigi, waar de Italiaanse premier Giuseppe Conte kantoor houdt. Vanaf vandaag zitten de meest vooraanstaande Italiaanse ministers samen over de begroting van 2019. De samenkomst alleen al maakt de financiële markten nerveus.

Belasting- en pensioenhervormingen

Politieke crisis

Door de ongerustheid over Italië flirt de langetermijnrente van het land voor het eerst sinds begin juni richting de 3 procent. Het verschil met de Duitse rente is daardoor opgelopen tot 257 basispunten. Het spookbeeld van een eurocrisis duikt zo weer op, al zijn we daar nog lang niet. Op het hoogtepunt van de eurocrisis in 2011 piekte de Italiaanse langetermijnrente boven de 7 procent.