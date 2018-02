Martin Schulz ziet af van ministerpost

De aftredende SPD-voorzitter treedt dan toch niet aan als minister van Buitenlandse Zaken in de nieuwe Duitse regering.

Martin Schulz is bezweken onder de verpletterende druk van zijn achterban. Hij kondigde vrijdagmiddag aan dat hij dan toch geen deel gaat uitmaken van de vierde regering van Angela Merkel. 'Ik hoop oprecht dat dit een einde maakt aan de persoonlijke discussies in de SPD', zei Schulz in een verklaring.

Nadat de SPD en de CDU/CSU van kanselier Merkel woensdag een regeerakkoord hadden bereikt, was al snel duidelijk dat Schulz zich de portefeuille van Buitenlandse Zaken had toegeëigend. Als minister wou Schulz wegen op het pro-Europese beleid dat de nieuwe 'grote coalitie' zou uitzetten.

Maar Schulz kreeg felle kritiek voor zijn demarche. Hij had op voorhand aangekondigd nooit minister te worden in een regering onder leiding van Merkel. Bovendien schoof hij de huidige SPD-minister van Buitenlandse Zaken, Sigmar Gabriel, brutaal opzij. Een boze Gabriel zei meteen al zijn afspraken als minister af.

SPD-leden krijgen laatste woord

Schulz' machtsgreep dreigde een invloed te hebben op het interne partijreferendum dat de SPD de komende weken organiseert over het regeerakkoord. De 464.000 partijleden kunnen de 'grote coalitie' goedkeuren of afkeuren. Schulz beloofde voor de coalitiegesprekken dat zijn achterban het laatste woord zou krijgen.

'Door de dicussie over mijn persoon besef ik dat een succesvolle stemming in gevaar dreigt te komen', liet Schulz in een mededeling weten. Hij voegde er aan toe dat 'mijn persoonlijke ambitie ondergeschikt moeten zijn aan de belangen van de partij'.