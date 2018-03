Martin Selmayr, het 'monster van de Berlaymont'

De storm rond de supersonische benoeming van Martin Selmayr tot stafchef van de 33.000 ambtenaren van de Europese Commissie is uitgegroeid tot een politieke orkaan van formaat. Maandag eist het Europees Parlement duidelijkheid over de doorschuifoperatie van de voormalige kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De benoeming van Selmayr tot stafchef van de Europese Commissie, op 21 februari, was niets meer of minder dan een kleine paleisrevolutie. De georkestreerde benoeming draagt de signatuur van Selmayr zelf.

De Duitse kabinetschef van Juncker had zich slechts kandidaat gesteld voor het ambt van adjunct-secretaris-generaal. Toen hij die overplaatsing kreeg, kondigde Juncker plots het ontslag aan van de secretaris-generaal, de Nederlander Alexander Italianer. Waardoor Selmayr in één beweging kon doorschuiven naar het hoogste ambt.

Briljant maar indiscreet Vriend en vijand schilderen Martin Selmayr af als een briljant jurist. Hij citeert de Europese verdragen als waren het studentenliederen op een cantus. Maar hij is ook bedreven in smalltalk en roddels. Zijn indiscreties tegenover bevriende journalisten over de ontmoeting met de Britse premier Theresa May bijvoorbeeld, deden het brexitoverleg geen goed. Controlefreak Selmayr wil altijd en overal gelijk hebben. Hij kan zijn tegenstrevers platslaan met urenlange betogen en tirades. Als kabinetschef bemoeide hij zich letterlijk met alles: wat op de agenda komt van de Commissie en wat de inhoud moet zijn. Frans Timmermans, de nummer twee van de Commissie, leerde in 2016 uit een speech van Juncker dat hij die avond nog naar Turkije zou vliegen voor overleg. Intrigant Selmayr heeft de bijnamen Raspoetin, Richelieu en Frank Underwood. Drie figuren die meesters zijn in de intrige en hard bezig zijn om zelf de echte baas te worden. Selmayr ontpopte zich in Brussel tot een meesterlijk intrigant. Die aanpak leidde tot een leegloop van talent op de kabinetten en bij het gedegouteerde personeel. Zwakke Juncker Raspoetin en Richelieu konden intrigant spelen omdat hun baas zwak was. Juncker is Selmayr nooit afgevallen en blijft hem de hand boven het hoofd houden. Hij heeft iemand nodig voor het veldwerk. In de LuxLeaks-affaire en het Luxemburgse afluisterschandaal gaf Juncker geen kik. Hij zal de controversiële politieke benoeming ook blijven verdedigen.

De amper 47-jarige Selmayr heeft in de Europese bubbel al langer veelzeggende bijnamen. Raspoetin, de echte machthebber aan het hof van tsaar Nicolaas II. Of die andere intrigant, kardinaal Richelieu, bij Lodewijk XIII. De nieuwswebsite Politico portretteerde Selmayr als het monster van de Berlaymont.

Het complot dat de voorbije weken aan het licht kwam, doet denken aan de kuiperijen van Frank Underwood in de Netflix-reeks ‘House of Cards’.

Spin in het web

Selmayr werd de spin in het web van de Commissie-Juncker. Hij stak overal zijn neus in en besliste eigenmachtig over de agenda. Hij speelde ook poortwachter voor Juncker: niemand kreeg toegang tot de voorzitter.

Niet iedereen pikte die paternalistische en hypergecontroleerde aanpak. Kristalina Georgieva, de Bulgaarse Europees commissaris, pakte haar boeltje na een zoveelste aanvaring met Selmayr.

Europees commissaris Marianne Thyssen (CD&V) en haar collega’s werden in snelheid gepakt. Voorzitter Juncker had de avond voor de benoeming enkel Gunter Oettinger op de hoogte gebracht van het draaiboek. Oettinger, die verantwoordelijk is voor personeelsbeleid, had diezelfde avond nog een evaluatiegesprek met Selmayr, een noodzakelijke stap in de benoemingsprocedure.

Cadeautjes voor Commissieleden

Vooral de Franse pers pakte de voorbije weken uit met saillante details over de Commissie. Zo zou Selmayr de Commissieleden na afloop van hun mandaat drie tot vijf jaar loon, een kantoor, een auto met chauffeur en andere faciliteiten beloofd hebben.

Dat soort cadeautjes kan de Commissie, en ook Selmayr, niet op eigen houtje uitdelen. De vergoedingen zijn wettelijk vastgelegd voor een periode van twee jaar. De onhandige communicatie van de Europese Commissie daarover, ook al gedirigeerd door Selmayr, deden de interesse van de Europese pers in Selmayrgate alleen maar toenemen.

Sommigen zien in de onthullingen de hand van het Elysée. De Franse president Emmanuel Macron pakt namelijk naast de prijzen. Selmayr is bovendien de zoveelste Duitser op een centrale functie in de Europese instellingen. Al wordt hij in Berlijn echt niet als ‘hun’ mannetje in Brussel gezien. Daarvoor is hij te pro-Europees.

Waas van speculatie

Het Europees Parlement eist ‘volledige openheid over de promotie van Selmayr en de vermeende extra beloningen’, bevestigt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V). ‘We moeten uit die waas van speculatie komen.’

Schermvullende weergave De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, houdt Selmayr de hand boven het hoofd. ©AFP

Oettinger zal in Straatsburg tekst en uitleg geven. Dat belooft een spektakel te worden, want het Europees Parlement ruikt bloed. De grootste fractie, de centrumrechtse EVP, zit er in een ongemakkelijke stoel.

Formeel wordt het moeilijk Selmayr op zijn benoeming te pakken. De man is een briljant jurist en zal heus geen fouten hebben gemaakt bij het uittekenen van zijn parcours, is te horen.

Maar er is de letter en er is de geest van de wet, zeggen anderen. Alle Nederlandse parlementsleden dringen zelfs aan op het ontslag van Selmayr - Nederland kent geen politieke benoemingen.

Twee maten en twee gewichten

De roep naar ontslag vindt ook gretig gehoor bij eurokritische partijen, onder meer bij de Hongaarse premier Viktor Orban. Zij vinden dat Europa twee maten en twee gewichten hanteert. De imagoschade als gevolg van Selmayrgate is daarmee een feit.

De enige die zich niets lijkt aan te trekken van alle heisa is Selmayr zelf. Die is met zijn gebruikelijke energie aan zijn nieuwe jobs begonnen, onder het motto 'j’y suis, j’y reste'. Hij weet dat Juncker hem de hand boven het hoofd houdt zolang die Commissievoorzitter is.