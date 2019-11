Maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen daalt naar 100 km/u

In de strijd tegen de stikstof heeft de Nederlandse regering dinsdag beslist de maximumsnelheid op alle Nederlandse snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. De maatregel gaat zo snel mogelijk in en geldt alleen tussen 6 en 19 uur. 's Nachts mag wel nog 130 kilometer per uur gereden worden op plaatsen waar dat nu ook overdag mag.

Stikstof

Nederland is al maanden in de ban van de stikstofkwestie. De Raad van State oordeelde in mei dat de regering te weinig doet om de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden tegen te gaan. Door de uitspraak werden honderden projecten waar stikstof mee gemoeid was - bouwprojecten, wegen of stallen - uitgesteld of geannuleerd. De hoop is dat die door de nieuwe maatregelen kunnen worden hervat.