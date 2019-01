May: 'Stop de politieke spelletjes'

In een open brief in de Britse krant Sunday Express roept Brits premier Theresa May de brexiteers op toch te stemmen voor haar Brexit-deal met de Europese Unie.

'Het is tijd om de spelletjes achter ons te laten en te doen wat goed is voor het land.' In een laatste poging om een nederlaag volgende dinsdag af te wenden, waarschuwt Theresa May in een open brief voor de 'catastrofale' gevolgen als het Britse parlement haar Brexit-deal naar de prullenmand verwijst. Niet toevallig doet ze dat in het lijfblad van de brexiteers, de Sunday Express.

Kluwen van opinies

Labour-leider Jeremy Corbyn is iemand die meer begaan is met politieke spelletjes dan met de belangen van ons land' Theresa May Brits premier

'De consensus over hoe we uit de EU moeten vertrekken, is ver te zoeken', zegt de Britse premier. 'Ik sprak deze week meer dan 200 MP's van diverse partijen die een 'no deal' willen vermijden. Ik ging in debat met MP's die een tweede referendum willen als met MP's die vinden dat de perfecte deal geen deal is. En ik zag bedrijfs- en vakbondsleiders die bezorgd zijn om jobs en een zachte, orderlijke transitie willen. Het is mijn plicht door dit kluwen van opinies te navigeren.'

In een ultieme zet de brexiteers te overtuigen, noemt May de stemming in het Britse parlement de 'grootste en belangrijkste beslissing die een MP van onze generatie zal maken'. 'Het gaat volgens haar niet over het 'winnen van een wedstrijd met prijzen voor ideologische zuiverheid'.

Carrière boosten

Labour-leider Jeremy Corbyn is wat dat betreft voor haar 'iemand die meer begaan is met politieke spelletjes dan met de belangen van ons land'. Ze noemt hem een politicus die 'roekeloos verdeeldheid zaait om zijn eigen carrière te boosten'.