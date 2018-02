May en EU botsen over brexit

De Europese Commissie heeft Londen woensdag een scheidingsvoorstel gedaan dat volgens Theresa May geen enkele Britse premier ooit kan aanvaarden.

Bekommernis om de vrede in Noord-Ierland heeft woensdag de brexit-gesprekken op scherp gezet. De Europese Commissie publiceerde namelijk een gedetailleerd voorstel over de scheiding met het VK, dat voor de Britse regering als 'onaanvaardbaar' wordt beschouwd.

Noord-Ierland is een van de moeilijkste punten van de brexit-onderhandelingen. De regio behoort namelijk tot het Verenigd Koninkrijk, waardoor de grens tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland na de brexit een buitengrens voor de EU wordt.

John Mayor tegen brexit De voormalige Britse premier John Major, een partijgenoot van huidig eerste minister Theresa May, heeft zich woensdag uitgesproken tegen de brexit. 'Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de brexit het meeste schade zal berokkenen aan zij die het minst hebben', zei hij. 'We worden allemaal gevraagd om patriottisch te zijn en de brexit te steunen. Maar het is precies omdat ik een patriot ben, dat ik ertegen ben. Ik wil dat mijn land invloedrijk is, niet geïsoleerd', zei Major. 'Veel kiezers weten nu dat ze werden misleid (tijdens de referendumcampagne). Vele anderen beginnen het zich te realiseren. Ze hebben het recht hun mening te herzien.' Als het van Major afhangt, moet het parlement zich tijdens een vrije stemming kunnen uitspreken over wat de regering en de Europese Unie op het einde van de onderhandelingen overeenkomen. Dat betekent dat van de parlementsleden niet verwacht zou worden dat ze de partijlijnen volgen. Deze manier van werken zou de verdeeldheid in de Britse politiek en samenleving tot een minimum beperken, aldus Major. Het parlement zou volgens hem zelfs een tweede referendum moeten kunnen bevelen





De Europese Commissie wil echter niet opnieuw naar de situatie van voor de Goede Vrijdag-akkoorden, waarbij wijken door douaneposten en grenswachten worden verdeeld. De vrees leeft dat zo'n harde grens het geweld in Noord-Ierland opnieuw zou doen opflakkeren.

Waar ligt de grens?

De vraag is waar de grens dan wél moet liggen. Londen vindt dat het VK één en ondeelbaar is, en er dus geen douanegrens kan liggen tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. De Europese Commissie vindt dat de Europese eengemaakte markt één en ondeelbaar is en er dus geen douanegrens kan komen tussen Ierland en de andere EU-lidstaten.

Geen enkele Britse premier kan hier ooit mee akkoord gaan. Theresa May Brits premier

De Europese Commissie publiceerde woensdag een tekst waarin ze een voorstel doet voor de situatie waarin er een harde grens zou komen tussen het VK en de EU27. In dat geval wil de commissie geen grens op het Ierse eiland en stelt ze voor dat er een douanegrens komt tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Concreet zou dat betekenen dat Noord-Ierland een uitzonderlijk handelsstatuut krijgt binnen het VK.

'Geen enkele Britse premier kan hier ooit mee kunnen akkoord gaan', reageerde May woensdag in het Britse parlement. May is vorig jaar haar meerderheid in het parlement kwijt gespeeld en is aan de macht bij gratie van een Noord-Ierse partij.

Douane-unie

Een tussenoplossing zou een douane-unie kunnen zijn, waarbij de Britten en de EU27 akkoord gaan om geen onderlinge tarieven te heffen. De Britse oppositiepartij Labour is daar sinds deze week voorstander van, onder meer omdat ze op die manier Theresa May in de problemen brengt. Die wil tot nader order niet weten van zo'n douane-unie, omdat in het brexit-referendum is beloofd dat de Britten 'de controle terugwinnen' over hun land.