May en Juncker gaan opnieuw onderhandelen

De brexitgesprekken tussen de Britse premier Theresa May en de Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn 'stevig maar constructief' verlopen. Dat zeggen ze in een statement dat ze na het overleg publiceerden. Van een echte vooruitgang is evenwel geen sprake.

May is op een mission impossible in Brussel. Ze wil de brexitdeal die het Verenigd Koninkrijk en de Europese leiders in november sloten op een aantal punten laten aanpassen. Het Britse Lagerhuis schoot de deal twee weken geleden af en vraagt een alternatief voor de backstop, het vangnet dat een harde grens tussen de Europese lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland moet voorkomen. Maar Europa is niet geneigd toe te geven.