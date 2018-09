May geeft geen duimbreed toe over Brexit

De Felsenreitschule in Salzburg, ooit het decor voor de zingende familie Von Trapp, onthaalde woensdagavond de Europese leiders voor een informeel diner. Maar de harmonie was ver te zoeken onder de 28.

De onenigheid over migratie swingt de pan uit. Zelfs een voorstel voor een echte Europese grenswacht van 10.000 man tegen 2020 wordt door de Oost-Europese hardliners beschouwd als een aanslag op hun soevereine rechten. Het Egypte van generaal al-Sisi wordt door de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, gebombardeerd tot lichtend voorbeeld in de strijd tegen mensenhandel.

Kwelgeesten

Het tromgeroffel bij aankomst in de imposante evenementenhal moest ook de interne dissonantie overstemmen. De Europese politieke partijen zitten allemaal met een of meer kwelgeesten opgescheept die de sfeer verzieken. In de centrumrechtse EVP is dat de Hongaarse premier Viktor Orbán, bij de socialisten van de PES de Roemeense en Slovaakse regeringsleiders. Tegen de Tsjechische premier Andrej Babis, die behoort tot de liberale Alde-fractie, lopen aanklachten van corruptie.

Dan is er ook nog de Britse premier Theresa May, die een hoge borst opzette. May wil vermijden dat deze top haar zwanenzang wordt. Begin oktober wordt ze op een partijcongres uitgedaagd door de harde brexiteers.

Europa mag van ons niet het onmogelijke vragen bij de brexitonderhandelingen. theresa may britse premier

Tusk blijft eisen dat May haar voorstel over het vermijden van een hard Ierse grens herwerkt. Maar May wordt er nu al van beschuldigd dat ze te veel toegeeft aan de Europese partners. Het is aan Europa om te bewegen, zei ze bij aankomst in Oostenrijk. Ze echode daarmee een standpunt dat diezelfde dag in enkele grote Europese kranten verscheen.

Europa mag van ons niet het onmogelijke vragen, schreef May. Daarmee bedoelt ze ‘een douanegrens tussen verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk’. ‘Goede wil moet van twee kanten komen als we een chaotische brexit willen vermijden en nieuwe manieren van samenwerking willen vinden.’

May kreeg op het diner van woensdagavond de kans haar hele brexittoonladder af te gaan. Donderdagnamiddag is ze niet welkom op een overleg van de 27 andere lidstaten, in aanwezigheid van de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier. Het eindspel in de brexitonderhandelingen is voor een Europese top midden november.

Terugvalplan

Barnier blijft erbij dat er een deal moet komen om een grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Er moet dus een terugvalplan komen voor als het misloopt bij de brexitonderhandelingen.

Hij is intussen wel bereid het voorlopige plan dat Europa vorig jaar al voorlegde te verbeteren. Enkel dierlijke producten of voedsel zouden tussen het Britse eiland en Noord-Ierland aan fysieke controles worden onderworpen. Maar ook dat ziet May als een aantasting van de eenheid van het VK.

België hoopt met de Britten afspraken te maken over samenwerking, nu Zeebrugge een alternatieve route lijkt te worden voor migranten die naar het VK willen.

‘Voor België blijft het Verenigd Koninkrijk, ook na de brexit, een buurland waarmee nauw samengewerkt moet worden', zei premier Charles Michel die voor de start van de informele top de violen met May stemde over het probleem van de transmigranten.

