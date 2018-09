May in de clinch met EU na drama in Salzburg

De crisis tussen de Europese Unie en Londen over de brexit stond in de sterren geschreven. De Britse premier Theresa May drukte zelf de alarmknop in na haar ‘vernedering’ in Salzburg.

‘Als twee egels elkaar aaien, moeten ze heel goed opletten dat ze elkaar niet kwetsen’, zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker eergisteren aan enkele Oostenrijkse kranten na afloop van de informele top in Salzburg. Die eindigde voor May in een complete afgang. Britse kranten spraken van een ‘vernedering’ en een veel groter dan verwachte beschadiging.

Dat was niet de uitkomst waar May en haar spindoctors op hadden gegokt. De Britse premier had ingezet op haar persoonlijke invloed bij de overige 27 Europese leiders om de brexitonderhandelingen uit het slop te halen. En ze wilde vooral over het hoofd van de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier springen en rechtstreeks onder de chefs onderhandelen.

In de aanloop naar de top in Salzburg spinden medewerkers van May dat er een kentering in de houding van Europa op komst was. En dat er onder de regeringsleiders heel wat afvalligen zijn.

Europa sluit aaneen tegen May

Maar het pakte anders uit. De Europese leiders luisterden beleefd naar May, maar weigerden in discussie te treden. Ze gingen als één blok achter Barnier staan. Die legde, donderdagmiddag tijdens de lunch met 27, haarfijn uit wat de gevolgen zijn van het toekomstplan dat de Britse regering na maanden van onenigheid vlak voor de zomer goedkeurde in Mays buitenverblijf Chequers. Zelfs de notoire dwarsliggers in de Europese Raad, Polen en Hongarije, hielden zich gedeisd.

Aan het einde van de top kondigde de Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk aan dat het Chequers-plan ‘onwerkbaar’ is en een bedreiging vormt voor de Europese interne markt. Kort gezegd komt het Britse plan erop neer dat Londen dezelfde toegang wil houden tot de Europese interne markt voor goederen, maar tegelijk eigen tarieven wil heffen. Europa is daar niet over te spreken.

De Europese top van midden oktober wordt het moment van de waarheid. Donald Tusk EU-Raadsvoorzitter

Tusk beklemtoonde verder dat er geen brexitdeal mogelijk is zonder een akkoord over het openhouden van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat akkoord moet vermijden dat er een harde grens komt op het Ierse eiland bij een scenario van een ‘no deal’-brexit, en dat daarmee ook de vrede en veiligheid op het eiland opnieuw in gevaar komen. 'De Europese top van midden oktober wordt het moment van de waarheid,' aldus Tusk.

May gaat in de tegenaanval

May rechtte gisteren haar rug na de vernedering in Salzburg. Terug in Downing Street kondigde ze een persconferentie aan. Helaas voor haar moest die uitgesteld worden door een stroompanne. Dit ‘power’-probleem' leek wel symbool te staan voor de positie van May.

Het is aan de Europese Unie om de brexit uit de impasse te halen. theresa may Brits premier

Toen de Britse premier eindelijk wel het woord kon nemen, zette ze de aanval in op Europa. Ze erkende dat het brexitoverleg in een doodlopend straatje zit. Ze stuurde de bal terug naar Europa. ‘Het is aan de Europese Unie om de brexit uit de impasse te halen’, kondigde ze aan.

‘Beter geen akkoord dan een slecht akkoord,’ voegde ze eraan toe. Het pond, dat al behoorlijk negatief reageerde op het Salzburg-drama, ging nog verder de dieperik in.

De langverwachte crisis is er

‘Dit is de crisis die iedereen in Europa verwachtte in de brexitonderhandelingen’, klinkt het bij EU-bronnen. Al werd die crisis eerder verwacht na de partijconferentie van de Conservatieven over een week. Mays stoere taal moet haar overeind houden, nu er langs alle kanten aan haar stoel gezaagd wordt.

Als May het redt, schuift ze mogelijk op van een vrijhandelsverdrag naar een douane-unie, met vrij verkeer van goederen en uniforme tarieven, een economisch model dat Europa wel ligt.