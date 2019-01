May kijkt andermaal naar Europa voor brexituitweg

De Britse premier Theresa May blijft rondjes draaien op haar aloude rode lijnen. De kans dat de backbenchers in het Lagerhuis het heft in handen nemen lijkt steeds groter te worden.

De Conservatieve premier Theresa May stelde maandag in het Britse parlement haar plan B voor de brexit voor. Het Lagerhuis had haar een krappe deadline van enkele dagen voor een nieuw plan gegeven, nadat het scheidingsverdrag met de Europese Unie er vorige week met een historische meerderheid weggestemd was.

Veel lijkt echter niet veranderd te zijn aan haar aanpak. Het plan B lijkt een kopie van Mays plan A te zijn, hoewel de deadline van 29 maart steeds dichterbij komt. Over de toekomst blijft ze vaag. En voor de zoveelste keer rekent ze erop dat Brussel een uitweg biedt uit het brexitkluwen.

Rebellen

May stak de voorbije dagen tijd en energie in een consultatieronde met de vele rebellen in haar partij en de leden van de oppositie. Maar ze weigert uit te sluiten dat het Verenigd Koninkrijk over twee maanden zonder deal uit EU tuimelt, wat enorme economische schade zou aanrichten.

May ziet nog altijd geen heil in een tweede referendum om de brexitimpasse te doorbreken. Een verlenging van het artikel 50 van het EU-verdrag, waardoor de brexit over 29 maart getild kan worden, noemde ze eveneens ‘in tegenspraak met de uitslag van het brexitreferendum’. En over het voorstel van de oppositiepartij Labour - een softere brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk voorgoed in de Europese douane-unie blijft - repte ze met geen woord.

Backstop

Mays focust vooral op het meest omstreden punt van haar brexitdeal: de Ierse ‘backstop’. In het scheidingsverdrag van eind november is vastgelegd dat die backstop geactiveerd wordt als het Verenigd Koninkrijk en de EU eind 2020 of 2021, als de overgangsfase afloopt, nog altijd geen akkoord hebben bereikt over een nieuwe handelsrelatie.

De voorstellen van premier Theresa May lijken vooral bedoeld te zijn om de dreigende splitsing van haar Conservatieve partij te voorkomen.

De backstop moet vermijden dat er na de brexit een harde grens ontstaat tussen de Europese lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland. Daarom zou het VK bij het uitblijven van een handelsdeal tijdelijk in de Europese douane-unie blijven, terwijl Noord-Ierland grotendeels onder de Europese regels zou blijven vallen.

Een harde grens dreigt het geweld op het Ierse eiland te doen terugkeren. De brexitperikelen leiden nu al tot geknetter. Zaterdag ontplofte een autobom in Londonderry en gisteren werden opnieuw twee mogelijke aanslagen door de politie verijdeld. Twintig jaar geleden maakte het Goedevrijdagakkoord een einde aan decennia van geweld.

Handelsakkoorden

Maar Conservatieve hardliners gruwen van het idee dat zo’n backstop het VK ‘eeuwig’ in de EU kan houden. Bovendien kan Londen dan geen eigen handelsakkoorden met derde landen sluiten. Die knechting is voor de brexiteers het tegendeel van de slagzin ‘take back control’.

De Noord-Ierse partij DUP, die Mays minderheidsregering gedoogsteun verleent, oordeelt dat de territoriale integriteit van de Britse unie zo in gevaar komt. En de eurofielen in de Conservatieve partij en op de oppositiebanken vinden dat het VK dan maar beter een EU-lidstaat blijft.

Zoenoffer

May zei maandag in het parlement dat ze de komende dagen met alle partijen voortpraat over de backstop, waarna ze naar Brussel gaat om haar bedenkingen over te maken. Als zoenoffer liet ze weten dat de kosten - 65 pond - wegvallen voor EU-burgers die in het VK wonen en zich na de brexit willen laten registreren.

Schermvullende weergave Voor het Britse parlement betoogden maandag Britten op het moment dat May haar plan B presenteerde. ©AFP

De kans dat de Europese Unie nog toegeeft op de ‘backstop’ is evenwel hoogst klein. May keurde dat principe al in december 2017 goed en ze tekende de brexitdeal, backstop incluis, eind november met haar 27 EU-partners.

Europees brexitonderhandelaar Michel Barnier liet gisteren nogmaals duidelijk verstaan dat er aan het scheidingsverdrag niet meer te tornen valt. Bovendien valt op hoezeer de Europese lidstaten als een gesloten front aantreden in de brexitonderhandelingen.

Europa kiest ook ondubbelzinnig partij voor Ierland, dat lid blijft van de Unie. Een Brits ballonnetje afgelopen weekeinde, dat speculeerde over een bilateraal akkoord tussen Ierland en het VK, kwam niet eens van de grond.

Frustratie

Aan Europese kant groeit de frustratie, omdat May telkens opnieuw terugkomt op wat werd afgesproken. Ook in 2016 gaf Europa, op vraag van toenmalig premier David Cameron, een aantal garanties om een brexit te vermijden. Cameron verloor het referendum. Nu slaagt May er evenmin in de deal waarover anderhalf jaar werd onderhandeld door haar parlement te krijgen.

Europa geeft wel aan dat May haar rode lijnen kan opgeven en voor een deal gaan die nauwer aansluit bij de Europese interne markt en/of de douane-unie. Maar Mays plan B lijkt vooral bedoeld om haar plan A alsnog te laten goedkeuren, door vooral de hardliners in haar partij en de Noord-Ierse DUP alsnog aan boord te krijgen.

Critici menen dat May zo, net als Cameron, haar partij voor het nationale belang plaatst, in de hoop een regelrechte breuk bij de Conservatieven te voorkomen. Het uiteenvallen van de partij is niet denkbeeldig.

Eurofobe stokebrand

Dit weekend raakte bekend dat de entourage van de eurofobe stokebrand Nigel Farage, de gewezen leider van UKIP, een nieuwe ‘brexitpartij’ heeft laten registreren. Die moet klaarstaan als de brexit uitgesteld wordt en er nieuwe verkiezingen komen, of als een tweede referendum wordt gehouden. Als May te veel toegeeft aan de softe brexiteers, is de vrees in Downing Street 10, dreigen de hardliners in haar partij zich af te splitsen en volgt mogelijk een ‘rechtse herschikking’ met Farage.

Mays meer gematigde Conservatieven en de oppositieleden laten zich ook niet onbetuigd door het fantasieloos watergetrappel van de premier.

Mays meer gematigde Conservatieven en de oppositieleden laten zich echter ook niet onbetuigd door het fantasieloos watergetrappel van de premier. Zij zullen de komende dagen een resem amendementen aan Mays motie koppelen om in de eerste plaats een 'no deal'-brexit te voorkomen.

Zo komt er een amendement om May wel degelijk te dwingen artikel 50 te verlengen als er eind februari nog geen deal is. Artikel 50 van het EU-verdrag bepaalt dat er precies twee jaar tijd is om over de scheiding te onderhandelen. Verlengingen kunnen, maar Londen moet dat vragen en daarvoor de unanieme goedkeuring krijgen van de 27 EU-lidstaten.

Softere brexitversies

Een ander amendement zal aftoetsen of er een parlementaire meerderheid voorhanden is om een tweede referendum te houden over de brexit. Een derde amendement wil een platform creëren waarop backbenchers softere brexitversies een voor een ter stemming kunnen brengen, in de hoop dat er toch eentje aan de nodige stemmen geraakt.

Volgende dinsdag debatteert en stemt het parlement over die amendementen. Mays definitieve plan B moet nog vorm krijgen in de verdere gesprekken. Vermoedelijk volgt pas in februari een stemming.