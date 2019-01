May kijkt weer naar EU voor brexitoplossing

De Britse premier Theresa May hoopt nog maar eens op Brusselse concessies over de omstreden Noord-Ierse 'backstop' om haar brexitdeal door het parlement te loodsen.

De Conservatieve premier May heeft maandagmiddag in het Britse parlement haar brexitplan B voorgesteld, nadat haar initiële scheidingsverdrag met de Europese Unie vorige week met een historische meerderheid is weggestemd. Veel lijkt echter niet veranderd aan haar aanpak. En voor de zoveelste maal kijkt ze naar Brussel voor een oplossing.

Na haar consultatieronde met de vele rebellen in haar partij en leden van de oppositie sluit May nog altijd uit dat er een tweede referendum komt om de brexitimpasse te doorbreken. Een verlenging van artikel 50 van het EU-verdrag, waardoor de brexit niet op vrijdag 29 maart zou intreden, noemde ze eveneens 'tegengesteld aan de uitslag van het brexitreferendum'. Over het voorstel van oppositiepartij Labour - een softere brexit, waarbij het VK voorgoed in de douane-unie blijft - repte ze zelfs met geen woord.

Backstop

Mays focus is vooral om het meest omstreden punt van haar brexitdeal nog maar eens te bekijken: de 'backstop' voor Noord-Ierland. Die zou intreden als het Verenigd Koninkrijk en de EU eind 2020, als de brexitovergangsfase afloopt, nog altijd geen nieuwe handelsrelatie onderhandeld hebben.

Om te vermijden dat er na de brexit een harde grens ontstaat tussen de Europese lidstaat Ierland en Noord-Ierland, de Britse regio, zou het VK dan tijdelijk in de Europese douane-unie blijven. Een harde grens dreigt het geweld op het eiland te doen terugkeren. En voor Noord-Ierland zouden dan zelfs nog regels van de Europese interne markt blijven gelden.

Conservatieve hardliners gruwen van het idee dat zo'n backstop het VK 'eeuwig' in de EU zal houden. De Noord-Ierse partij DUP, die Mays minderheidsregering gedoogsteun verleent, laakt dat zo de territoriale integriteit van de Britse unie in gevaar komt. En eurofielen in de Conservatieve partij en op de oppositiebanken vinden dat het VK dan maar beter een EU-lidstaat blijft.

Plan B is plan A

May zei maandag in het parlement dat ze de komende dagen verder zal praten met vooral de DUP over de backstop, waarna ze naar Brussel gaat om daar de bedenkingen over te maken. Als zoenoffer liet ze maandag ook weten dat kosten - 65 pond - wegvallen voor EU-burgers die in het VK wonen om zich na brexit te laten registreren. De kans dat de EU nog toegeeft op de 'backstop', wat ze de voorbije maanden meermaals weigerde, lijkt echter nihil.

Mays plan B lijkt dus om haar plan A alsnog te laten goedkeuren, door vooral de hardliners in haar partij en de DUP alsnog aan boord te krijgen. Critici stellen dat May zo nog altijd haar partij voor het nationale belang plaatst, in de hoop een regelrechte breuk van de Conservatieven te voorkomen.

Amendementen

De meer gematigde parlementsleden - tory's en oppositieleden - zullen de komende dagen echter een resem amendementen aan Mays motie koppelen om in de eerste plaats te voorkomen dat het VK op 29 maart zonder deal uit de EU valt, wat grote economische chaos en schade zou veroorzaken.

Zo komt er een amendement om artikel 50 toch te verlengen als er eind februari nog geen deal is. Een ander amendement zal aftoetsen of er een parlementaire meerderheid is om een tweede referendum te houden. En een derde amendement wil een platform creëren waarop backbenchers softere brexitposities een voor een ter stemming kunnen brengen, in de hoop dat er toch eentje aan de nodige stemmen geraakt.

Einstein

Op dinsdag 29 januari debatteert en stemt het parlement over die amendementen. Mays definitieve plan B moet nog vorm krijgen in de verdere gesprekken. Vermoedelijk volgt er pas in februari een stemming in het parlement. Tenminste, als de backbenchers tegen dan nog niet het heft in eigen handen hebben genomen.