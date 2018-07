May legt brexitbal in kamp van EU

'Ons plan voor de brexit is een uitdaging voor de Europese Unie.' Dat zei de Britse premier, Theresa May, maandag in het Lagerhuis. Als de EU niet in haar voorstel meegaat, wordt een 'no deal-scenario' volgens haar steeds realistischer.

De Britse premier, Theresa May, maakte maandagnamiddag haar opwachting in het Britse Lagerhuis om meer uitleg te geven over het brexitplan waarop haar regering eind vorige week afklopte. De deal kwam er na uitvoerige discussies tussen gematigde tory's en hardliners.

'De Europese Unie had ons twee modellen voorgeschoteld voor de bilaterale relaties na het Britse vertrek uit de Europese Unie', stak May van wal. 'Maar geen van die scenario's was in het belang van het Verenigd Koninkrijk.'

Daarom ging de Britse premier met haar ministers op zoek naar een alternatief plan. Uiteindelijk kwam ze op de proppen met een voorstel voor een 'vrijhandelszone voor goederen'.

Eigen handelsbeleid

Volgens die piste krijgt Londen de bevoegdheid om zijn eigen importtarieven vast te leggen. 'Tegelijkertijd kunnen we douanecontroles aan de grenzen voorkomen', verduidelijkte May maandag.

Ze benadrukte dat het VK zijn eigen handelsbeleid zal kunnen voeren in dat scenario. 'We kunnen dus zelf nieuwe vrijhandelsakkoorden te sluiten', luidde het.

Tegelijkertijd stuurt May aan op verregaande samenwerking met de Europese bondgenoten rond veiligheid. 'En dat terwijl we wel ons eigen buitenlands beleid uitstippelen.'

Meer details volgen donderdag. Dan maakt de Britse regering haar brexitvoorstel openbaar.

Europese Unie

De hamvraag luidt of de Europese Unie warm loopt voor het Britse alternatief. 'Ons voorstel is een uitdaging voor de EU', stelde May maandag. 'Het zet hen ertoe aan om hun denkoefening over te doen.'

De Britse premier spoorde Brussel aan snel te handelen en nog deze zomer serieuze onderhandelingen op te starten over haar brexitplan. 'Dan kan het Britse parlement in het najaar stemmen over de deal en kunnen we op 29 maart 2019 de Unie verlaten.'

No deal

De klok tikt in elk geval genadeloos. En May beseft dat het niet evident wordt tijdig een oplossing uit te werken. 'Als de EU niet in dit voorstel meegaat, wordt een 'no deal-scenario' realistischer', waarschuwde ze.

Haar regering schroeft alvast de voorbereidingen voor dat scenario op. Van die ploeg maken de brexitminister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson alvast geen deel meer uit.

De twee voorstanders van een harde brexit stapten zondag en maandag op omdat ze zich niet konden vinden in het nieuwe brexitplan van May.

Rotzooi

De Britse oppositieleider, Jeremy Corbyn, sprong op die ontslagen. 'Hoe kan een premier die in haar eigen regering geen brexitakkoord kan bereiken, een akkoord met de EU sluiten', vroeg hij zich hardop af.

De Labourleider beschuldigde May ervan dat ze er in het brexitdossier een enorme rotzooi van gemaakt heeft. 'U bent al veel te lang meer tijd kwijt met onderhandelingen tussen twistende partijleden dan met het dienen van de economie', klonk het.