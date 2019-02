May lijdt weer gezichtsverlies in brexitstemming

De Britse premier Theresa May heeft in het Britse parlement een stemming over haar brexit-strategie verloren. Daarmee krijgt ze geen parlementaire steun om in Brussel over een nieuw scheidingsakkoord te onderhandelen.

Een niet-bindende motie waarin de Conservatieve regering steun zocht voor haar poging om het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te heronderhandelen is donderdagavond met 303 tegen 258 stemmen verworpen.

Het Britse parlement had vorige maand het scheidingsakkoord zelf afgewezen. Op aansturen van de parlementsleden probeert May momenteel haar Europese gesprekspartners in Brussel te overtuigen om de onderhandelingen te heropenen en een alternatief te aanvaarden voor de gewraakte 'backstop' die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden.

De backstop is een soort vangnet dat voorziet dat het VK in een douane-unie met Europa zal blijven indien er na de brexit geen nieuw handelsakkoord met Europa wordt gevonden. Die oplossing moet vermijden dat er tussen Ierland en Noord-Ierland een 'harde grens' zou komen.

Hardliners

Dat May de stemming verloor, heeft ze te danken aan de hardline brexiteers in haar Conservatieve partij. Zij onthielden zich omdat de motie volgens hen ook zou impliceren dat een ongeordende of 'harde' brexit zonder akkoord op 29 maart wordt uitgesloten. Het uitsluiten van een 'no deal scenario' zou volgens hen de Britse onderhandelingspositie verzwakken.

De verwerping van de motie legt pijnlijk bloot dat May de controle over haar partij kwijt lijkt te zijn in de laatste, cruciale weken voor 29 maart. Het zal bij haar Europese gesprekspartners dan ook nieuwe twijfel zaaien dat ze überhaupt een meerderheid van het parlement achter een scheidingsakkoord kan scharen. De EU heeft tot dusver trouwens geweigerd om het akkoord te heropenen.