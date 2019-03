May mikt op brexit-uitstel tot 30 juni

Het Brits Parlement heeft beslist dat het Verenigd Koninkrijk alleen maar de EU kan verlaten als er een echtscheidingsakkoord klaar ligt. Daarmee kan donderdag een nieuw gevecht beginnen in het Lagerhuis: over het uitstel van de brexit

Het Britse parlement besliste gisteren met slechts 43 stemmen verschil dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie alleen maar kan verlaten als het eerst een scheidingsakkoord klaar heeft. Daarmee lijkt een harde brexit, die ook voor België grote economische schade zou aanrichten, voor even van de baan.

De zitting verliep opnieuw vol tumult. De regering stelde eerst voor dat het parlement zich zou verzetten tegen een no deal brexit op 29 maart. Het parlement schrapte vervolgens de woorden ' op 29 maart' waardoor het verzet tegen de no deal-brexit veel extremer werd. De regering riep de tories vervolgens op om tegen haar eigen - bijgestuurde - voorstel te stemmen, wat mislukte. Het parlement besliste dus dat er nooit een no deal brexit kan komen.

Uitstel

Dat maakt dat het parlement vandaag zal stemmen over uitstel van de brexit. En opnieuw probeert de regering de regie in handen te nemen.

Theresa May wil namelijk dat er volgende week voor de derde keer zal worden gestemd over haar echtscheidingsakkoord met de EU. Als het deze keer wel groen licht zou krijgen in het Lagerhuis, stelt May voor dat de brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat is vlak voor het nieuw verkozen Europees Parlement zal bijeenkomen, wat tijd zou moeten geven om de echtscheidingsdeal uit te voeren.

Als het Lagerhuis de deal van May voor de derde keer zou afschieten, stelt May voor de brexit veel langer uit te stellen. Dat zou dan betekenen dat het Verenigd Koninkrijk alsnog deelneemt aan de Europese verkiezingen van mei, wat nu niet voorzien is.

Opnieuw rijst de vraag of het parlement die timing en die voorwaarden zal pikken. Verwacht wordt dat het Lagerhuis vandaag ook gewoon stemt over twee maanden uitstel zonder voorwaarden. Die twee maanden lopen dan tot eind mei, vlak voor de Europese verkiezingen.

Welke brexit?

De volgende vraag wordt dan wat zo’n uitstel oplost, behalve tijd kopen. Zolang het VK geen idee heeft welke brexit het wel wil, keert het scenario van de no deal uiteindelijk met iedere nieuwe brexit-deadline terug.

Maakt een derde brexit-deal een kans? Veel tijd is er niet, maar toch lijkt er politiek iets te bewegen in Londen. Minister van Financiën Phil Hammond, altijd al een van de meest antibrexitgestemde minister in de regering-May, riep gisteren het parlement op te zoeken naar ‘een consensus’, wat werd geïnterpreteerd als een uitgestoken hand naar de oppositiepartij Labour.