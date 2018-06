May sust opstand in regering met wazig brexitplan

De belangrijkste verdienste van het noodplan voor de grens met Noord-Ierland lijkt dat brexitminister David Davis zijn ontslag niet heeft ingediend.

De Britse premier Theresa May heeft donderdag een plan B gepresenteerd voor als de brexitgesprekken over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland mislukken. Het plan valt bij de EU27-landen op een koude steen en maakt ook heel wat brexitgezinde Tory's kwaad, maar May slaagde er wel in na een dag van crisis haar regering bijeen te houden.

Centraal in de discussie staat de vraag wat moet gebeuren met de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, die na de brexit een buitengrens van de EU wordt. Er zijn vier opties.

Ofwel komt er opnieuw een grens op het Ierse eiland die door Britten wordt bewaakt. Dat dreigt spanningen tussen de Noord-Ieren en de Ieren te creëren en de twintig jaar oude vrede te hypothekeren. En Ierland wil het niet .

Ofwel komt er geen grens omdat de EU en het VK hun douane-tarieven voor derde landen op elkaar blijven afstemmen en onder elkaar geen douane heffen. Dat botst op bezwaar van de brexiteers, die zeggen dat het net de bedoeling is 'to take back control'.

Ofwel komt er geen grens op het Ierse eiland omdat de douanegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK komt. De Noord-Ierse protestanten van de DUP, die de regering-May nodig heeft voor haar meerderheid in het parlement, willen dat niet.

Ofwel komt er geen grens op het Ierse eiland omdat de grens tussen Ierland en de rest van de EU komt te liggen. Dat stuit op een veto in Brussel, omdat het strijdig is met de Europese verdragen en de interne EU-markt zonder binnengrenzen.

'Magische grens'

Het standpunt van Downing Street is dat een technologische grens mogelijk is, die de vrede niet bedreigt maar wel controles mogelijk maakt. De brexitonderhandelaar van de Commissie Michel Barnier omschrijft dat als 'de magische grens.'

Donderdag publiceerde May een nota die duidelijk maakt wat haar regering wil als die magische grens onhaalbaar blijkt. In dat plan B stelt ze voor dat het hele Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie met de EU zou stappen.

Dat is om te beginnen politieke fictie voor de EU, omdat die niet wil dat het VK alleen maar de beste delen van de EU eruit pikt en de grenzen sluit voor migratie maar niet voor goederen.

Maar dat was niet eens Mays grootste probleem. Woensdagavond en donderdag veroorzaakte het voorstel kortsluiting met haar minister voor de Brexit, David Davis, die met ontslag zou hebben gedreigd. Hij vreesde dat het akkoord neerkwam op een situatie waarbij het VK gewoon voor altijd in de douane-unie met de EU zou blijven en de brexit dus zou worden uitgehold.

Einddatum

Daarop kwam er een einddatum in het plan. May zegt dat het tijdelijke plan B - een douane-unie met de EU om de Ierse kwestie te ontmijnen - uiterlijk in december 2021 zou moeten ophouden.

Ook dat maakt de brexiteers in haar regering en het parlement kwaad, omdat het plan met een slag om de arm is geschreven. Er staat 'zou moeten' ophouden. Er staat ook dat het VK 'verwacht' dat er in december 2021 een akkoord is tussen de EU en het VK waarin ze hun handelsrelaties hebben uitgeklaard.

Ook de Ierse premier Leo Varadkar kan het plan niet pruimen, net omdàt het tijdelijk is. Hij wil geen voorstellen die als ze vanzelf uitdoven plots toch een harde grens op het Ierse eiland doen herrijzen, zei hij op de Ierse tv.