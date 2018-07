May trekt brexitoverleg naar zich toe

De Britse premier Theresa May gaat de onderhandelingen met de Europese Unie over de brexit zelf leiden.

‘Het is essentieel dat de regering zich zo efficiënt mogelijk organiseert om het Britse vertrek uit de EU mogelijk te maken. Daarom breng ik enkele wijzigingen aan in de verdeling van de bevoegdheden in de regering en ga ik de onderhandelingen met de EU leiden’, klonk het dinsdag.

Het Britse ministerie voor de Brexit, dat tot nu officieel bevoegd was voor dat overleg, gaat zich focussen op de voorbereiding van de brexit in eigen land. Olly Robbins, Mays EU-adviseur, sloot wel niet uit dat de nieuwe brexitminister Dominic Raab in naam van de Britse premier gesprekken voert met Michel Barnier, de brexitonderhandelaar van de EU. ‘May beschouwt de onderhandelingen en de uitstippeling van de strategie als haar persoonlijke verantwoordelijkheid, de brexitminister is haar rechterhand.’