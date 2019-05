May vecht opnieuw tegen eigen regering

De Britse premier Theresa May moet dinsdag opnieuw een gevecht met haar eigen regering aangaan om steun te krijgen voor haar brexit-plannen.

In Londen probeert de Britse premier Theresa May dinsdag steun te vinden in haar regering voor een scheidingsakkoord met de Europese Unie. Dat plan, dat al drie keer werd weg gestemd dit jaar, is de voorbije weken bijgeschaafd zodat het op steun van oppositiepartij Labour zou kunnen rekenen.

May wil dat het Brits parlement in de eerste week van juni stemt over het scheidingsakkoord - het Withdrawal Agreement - en zoekt daarom bredere steun in haar eigen partij. Gesprekken met Labour werden vorige week vrijdag afgebroken.

Het mislukken van die gesprekken vergroot opnieuw het gevaar dat het Verenigd Koninkrijk in oktober alsnog zonder deal de Europese Unie verlaat. Bij de tories is namelijk het gevecht los gebarsten over wie May zal opvolgen als premier.

Een peiling van YouGov bij partijleden tussen tien en 16 mei leerde dat twee derden van de tories op dit moment een brexit zonder deal verkiezen, boven de deal die May heeft onderhandeld. Die krijgt slechts bij een kwart van de leden steun. Een nieuwe tory-premier, waarvoor voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson kanshebber is, zou daarom wel eens kunnen aansturen op een no deal brexit.