May vraagt brexituitstel tot 30 juni

EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk wil het VK een 'flexibel' brexituitstel voorstellen van een jaar, waar de Britten vroeger onderuit kunnen als ze eindelijk het scheidingsverdrag goedkeuren.

Brits premier Theresa May heeft vrijdagochtend per brief EU-Raadsvoorzitter Donald Tusk gevraagd om de brexit nog eens uit te stellen, dit keer tot 30 juni. May stelt wel dat het haar bedoeling is een brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het Britse parlement voor de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei.

Niettemin treft haar regering voorbereidingen zodat het Verenigd Koninkrijk, bijna drie jaar na het referendum waarin 52 procent van de Britten voor een brexit stemde, kan deelnemen aan die Europese verkiezingen.

Flexibel uitstel

Tusk heeft nog niet officieel gereageerd, maar in Brussel is het buzzwoord vrijdag 'flextension'. Tusk zou de overige 27 lidstaten, die woensdag op een speciale top unaniem moeten instemmen met een verlenging van het proces, voorstellen om het VK een 'flexibel' brexituitstel aan te bieden van een jaar, tot 10 april 2020. Slagen de Britten er eerder in een scheidingsverdrag goed te keuren, dan kan de brexit vroeger van kracht worden.

Dat moet voorkomen dat de Britten de komende weken en maanden keer op keer kortstondig uitstel vragen. Hoe dan ook lijkt het onvermijdelijk dat het VK deelneemt aan de Europese verkiezingen.

No deal

Eigenlijk had het VK al op 29 maart de Europese Unie moeten verlaten. Omdat het Britse parlement echter weigert in te stemmen met Mays brexitplan, stonden de overige 27 lidstaten vorige maand een uitstel goed tot 22 mei, op voorwaarde dat Mays deal alsnog goedgekeurd raakte.

Dat mislukte vorige week echter ook bij een derde stemming, waardoor het VK al tegen volgende week vrijdag - 12 april - 'een weg voorwaarts' moet aangeven: een onmiddellijke, economisch desastreuze no-dealbrexit, of een nieuw uitstel.

Veel Europese leiders - vooral Frans president Emmanuel Macron - raken stilaan rot geïrriteerd door de aanhoudende Britse brexitimpasse, en twijfelen of ze wel een nieuw uitstel moeten toestaan. Dat dreigt de Europese verkiezingen te overschaduwen, en dreigt erna de verdere uitbouw van het Europese project te ondermijnen. Vooral vragen ze zich af waarvoor de Britten uitstel vragen.

Douane-unie

Mays deal is al drie keer weggestemd door het parlement, dat zelf ook al twee vergeefse pogingen ondernam om brexitalternatieven te vinden. In een ultieme poging een compromis te vinden stak May deze week de hand uit naar Labour-oppositieleider Jeremy Corbyn. Dat de gesprekken na drie dagen nog altijd niet opgeblazen zijn, biedt enige hoop. Maar het water blijft erg diep.

Labour staat een softere brexit voor, waarbij het VK in de Europese douane-unie dicht bij de Europese interne markt zou blijven. Corbyn staat ook onder grote druk van zijn achterban om een tweede referendum te eisen.