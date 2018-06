May weet nog altijd niet wat ze wil na de brexit

De Britse premier Theresa May zal op de Europese top later deze maand nog niet kunnen uitleggen wat voor handels- of douane-akkoord ze met de EU zou willen sluiten.

De Britse premier Theresa May is niet langer van plan om op een Europese top eind deze maand aan de andere regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen een gedetailleerd plan voor te leggen over hoe ze de relatie tussen de EU en het VK na de brexit ziet.

Tijdens een ontmoeting met de Britse zakenwereld bleek gisteren dat May dat plan - een witboek van 150 pagina's - verschuift tot na de top van 28 en 29 juni. Dat meldt Financial Times.

Het toont hoe de Britse regering cruciale beslissingen over de brexit blijft uitstellen. David Jones, een voormalige minister die voor de brexit campagne voerde, zei dat hij bang is dat het toekomstplan pas zal klaar zijn tegen de Europese top in oktober, 'wanneer het veel te laat zal zijn.'

In maart volgend jaar verlaten de Britten de EU, al start er dan wel nog een overgangsfase. Maar voor maart moet er een deal op tafel liggen die onder meer die overgangsfase bevat én moet er zowel in Londen als in het Europees Parlement gestemd zijn over de deal.

Het nieuwe uitstel van May betekent dat het VK, met nog tien maanden te gaan tot de brexit, nog niet kan zeggen welk soort handels- of douane-akkoord het met de EU zou willen bereiken. Downing Street wil niet zeggen wanneer de toekomstnota er komt. Alleen dat het snel zal gebeuren.

Het is deze maand twee jaar geleden dat de Britten in een referendum kozen om hun land uit de EU te loodsen.

De Britse regering blijft intern verdeeld over de vraag of er een douane-unie moet komen met de EU. Dat zou het probleem van de grens tussen Noord-Ierland en Ierland - die nu een buitengrens van de EU wordt - beheersbaar maken. Maar het zou het VK ook verplichten haar douanebeleid op dezelfde leest te schoeien als dat van de EU27, wat indruist tegen de 'take back control'-belofte in de brexit-campagne. Een woordvoerder van May zegt dat het niet per se nodig is om op de top van eind juni al een akkoord te sluiten over de grens in Noord-Ierland.

May dreigt volgende week dinsdag opnieuw gezichtsverlies te leiden in het Brits parlement, waar wordt gestemd over amendementen op de 'European Union withdrawal bill'. Dat is de wet die het VK loskoppelt van de Europese wetgeving die het sinds 1972 aannam. Het House of Lords verwierp de voorbije maanden veertien amendementen van de regering op de wet. In het House of Commons dreigt de stemming over die amendementen tot een open conflict tussen de Tories te leiden.