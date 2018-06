May wint brexitslag met partijrebellen

De vraag of het Britse parlement straks de brexitdeal tussen Londen en Brussel kan bijsturen, wordt steeds complexer. De positie van premier May is wel weer gered.

Al maanden debatteert het Britse parlement over de 'EU Withdrawal Bill', die decennia van Europese wetgeving moet omzetten in Britse wetgeving na de brexit op 29 maart 2019. Daaraan zijn intussen ook tal van amendementen toegevoegd, die Conservatief premier Theresa May op ramkoers brachten met een dozijn eurofiele rebellen in haar eigen partij.

Woensdagmiddag stemde het lagerhuis nogmaals over de vraag welke 'betekenisvolle stem' het parlement kan uitbrengen over de definitieve brexitdeal die May dit najaar hoopt te sluiten met de Europese Unie. De rebellen wisten, samen met oppositiepartijen als Labour, eerder al van May af te dwingen dat het parlement die deal kan wegstemmen. Zo'n 'no deal' dreigt het Verenigd Koninkrijk echter in complete chaos te storten.

Daarom wilde hoofdrebel Dominic Grieve, de gewezen hoofdjurist van de Conservatieve regering, nog een amendement toevoegen, waardoor het parlement May terug naar Brussel kon sturen om alsnog een deal te onderhandelen. Eentje die bovendien softer is dan de hardliners in Mays kabinet, zoals brexitminister David Davis en minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, ambiƫren.

Gezag

Zo'n demarche dreigde echter Mays al wankele gezag echter helemaal te ondermijnen. Vorige week woensdag wist ze een eerst stemming te ontwijken door de rebellen concessies te beloven. Die slikte ze later echter weer in, waardoor de kwestie woensdag terugkwam.

In een last-minute compromisvoorstel beloofde Davis dan maar dat, in het geval van een 'no deal', de Britse regering een 'statement' zal bezorgen aan het parlement over de te volgen koers. In de praktijk betekent dat dat het parlement hooguit akte kan nemen van die regeringsplannen.

Om de dreigende rebellie echter te ontmijnen, en de situatie nog wat complexer te maken, laat Davis nu aan parlementsvoorzitter John Bercow, ook een tory, de mogelijkheid eigenhandig te beslissen of de rebellen dat statement kunnen amenderen. Anders gesteld: dat ze alsnog May kunnen dwingen een andere koers te varen.

Het gevolg was een coup de theatre: opperrebel Grieve kondigde aan tegen zijn eigen amendement te stemmen, waardoor ook andere rebellen inbonden. May won uiteindelijk haar brexitslag met een meerderheid van 16 stemmen.

'We hebben een compromis bereikt zonder de regering ten val te brengen', argumenteerde Grieve zijn U-bocht. 'Sommigen realiseren niet hoe dicht we daarbij gekomen waren.'