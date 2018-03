May ziet hand van Moskou in moord ex-spion

De relaties tussen Moskou en Londen zijn naar een dieptepunt gedaald, nadat de Britse premier Theresa May Rusland met de vinger wijst voor de moord op een ex-spion in Engeland.

De ontdekking van een half bewusteloze man op een bankje in Zuid-Engeland is op een week tijd geëscaleerd tot een zwaar conflict tussen Londen en Moskou, waarbij de Britse regering zegt dat Moskou wellicht achter de moordaanslag op Brits grondgebied zit en er aan toevoegt dat ze dat niet pikt.

De Britse premier Theresa May voerde maandag de druk op met een verklaring in het House of Commons. 'Het is heel waarschijnlijk dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanslag met gif op Britse bodem op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter', zei May in het Britse parlement.

Ze vervolgde dat haar regering zo'n 'schaamteloze poging om onschuldige burgers te vëmoorden niet zal tolereren'.

May sprak in het Lagerhuis vlak nadat ze de nationale veiligheidsraad had voorgezeten. Daar werd haar verteld dat er bewijs is dat het zenuwgif waarmee Skripal en zijn dochter werden aangevallen van militaire kwaliteit is. Volgens May ontwikkelde Rusland destijds het zenuwgif en is het nog steeds in staat dat te doen. Ze zei ook dat het haar inschatting is dat Rusland naar het Westen gevluchte ex-spionnen als een legitiem doelwit ziet voor zo'n aanslagen.

Er zijn dus maar twee mogelijkheden, vervolgde ze. Ofwel zit de Russische staat achter deze aanslag. Ofwel heeft Moskou de controle op het zenuwgif verloren en is het in handen van anderen gekomen. Rusland heeft tot vanavond de kans meer uitleg te geven aan de OPCW, de organisatie die toeziet op het gebruik van chemische wapens.

May schetste in het parlement bovendien een breder patroon van agressie door Rusland, dat de betrokkenheid van Moskou plausibel maakt. Ze vernoemde de illegale annexatie van de Krim sinds 2014, het schenden van het luchtruim van Noord-Europese landen, cyberspionage en de verstoring van verkiezingscampagnes in Europa. Ze verwees ook naar Alexander Litvinenko, een voormalige Russische spion die in 2006 in Londen werd vergiftigd.

Moskou blijft alle betrokkenheid bij de aanslag ontkennen en noemt de uitspraken van May 'een circusnummer.' Volgens een woordvoerster van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gaat het om een Britse 'politieke campagne, gebaseerd op provocaties'.