Mea culpa van von der Leyen stemt Europees Parlement milder

Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen en commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides trotseerden woensdagochtend in het Europees Parlement een regen van klachten over de te trage vaccinatie in Europa.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen trotseerde woensdag de onvrede van het Europees parlement over de Europese vaccinatietraagheid. De klassieke partijen in het halfrond namen genoegen met haar erkenning van de tekortkomingen en fouten.

'De goedkeuring van de vaccins kwam te laat, we waren te optimistisch over de massaproductie en te zelfverzekerd over de levering', gaf Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag toe in het Europees Parlement. De Europese Commissie ligt onder vuur nu de vaccinatiecampagnes in de 27 lidstaten vertraging oplopen wegens productieproblemen bij de vaccinproducenten.

De onvrede in het Europees halfrond is groot. De voorbije week liep de Commissievoorzitter al spitsroeden bij de grote politieke fracties door haar aanvaring met vaccinproducent AstraZeneca en de publicatie van een controversieel Europees mechanisme voor exportcontrole. Het mea culpa dat ze achter gesloten deuren sloeg, kreeg von der Leyen nu ook voor het voltallige parlement en de camera's over de lippen.

'We hebben niet bereikt wat we willen', zei ze. Al benadrukte de Commissievoorzitter dat het de juiste beslissing was om de vaccins samen te bestellen en gelijktijdig te verdelen. Dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA drie tot vier weken nodig heeft voor de goedkeuring van een vaccin is in haar ogen verantwoord omwille van 'de veiligheid en de efficiƫntie'.

'Er zijn fouten gemaakt en dat betreur ik ten zeerste, maar we trokken dit recht', zei von der Leyen over het plan controles mogelijk te maken op de vaccinexport aan de Ierse grens met Noord-Ierland. Zo'n grens gaat in tegen het scheidingsakkoord dat Europa sloot met het Verenigd Koninkrijk. 'Mijn Commissie zal er alles aan doen om de vrede in Noord-Ierland te bewaren.'

von der Leyen wist zich bij de start van de plenaire zitting verzekerd van de rugdekking van de grootste fracties in het halfrond - de centrumrechtse EVP, de sociaaldemocratische S&D, het liberale Renew en de groenen. Alleen de extreemrechtse fracties eisten de scalp van de Commissievoorzitter. Vandaar haar pleidooi om Europa niet te laten verdelen. 'Onze gezamenlijke strijd is er een tegen het virus', zei ze.

Massaproductie

Alle Europese aandacht gaat nu naar het verbeteren van de productie in Europa. 'Het duurt normaal tot tien jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Voor de vaccins tegen Covid-19 waren tien maanden nodig. Daar moeten we trots op zijn', zei von der Leyen. 'Maar we hebben de moeilijkheden voor massaproductie onderschat. De productie van vaccins is een zeer complex proces. Een fabriek kan niet in een dag worden opgezet. Vaccins bevatten bovendien tot 400 bestanddelen. En voor de productie zijn soms 100 bedrijven nodig.'

De Commissie riep een week geleden een taskforce in het leven om de productieproblemen te helpen oplossen. EU-Commissaris voor Industrie Thierry Breton leidt die dans en bezocht woensdagochtend de fabriek in Seneffe, waar het actieve bestanddeel van de coronavaccins van AstraZeneca wordt gemaakt.

Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) waarschuwde dat de Commissie zich geen verdere fouten meer kan veroorloven. Collega Geert Bourgeois (N-VA) klaagde over het gebrekkige controlerecht in het Europees Parlement. 'Voor vertrouwen is transparantie nodig. Dat besef ik', zei von der Leyen. Ze belooft een betere doorstroming van informatie naar het Europees Parlement en inzage in de contracten met de farmaproducenten.