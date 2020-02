Meer dan 100 besmettingen met coronavirus in Italië

Het nieuwe coronavirus grijpt om zich heen in Italië. In de noordelijke regio Lombardije zijn al 89 besmettingen gemeld. Het carnaval van Venetië wordt stopgezet.

Het totale aantal besmettingen in Italië zou inmiddels boven de honderd uitkomen. In heel Italië zijn tot dusver twee mensen overleden nadat ze waren besmet met het virus.

Premier Giuseppe Conte kondigde zaterdag drastische maatregelen aan om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De regering wil enkele zwaar getroffen steden van de buitenwereld afgrendelen. 'In zones die als hotspots worden gezien, moet speciale toestemming worden verleend voordat mensen mogen komen of gaan', stelde Conte op een persconferentie. De noodmaatregelen blijven volgens de premier enkele weken van kracht.

Elf steden in de regio Lombardije en één nabij Padua in de noordwestelijke regio Veneto zijn onder quarantaine geplaatst. Bedrijven en sportclubs houden er de deuren toe, matchen en evenementen zijn er afgelast. Tienduizenden mensen die in die gebieden wonen, kunnen geen kant meer op.

Carnaval

Het bekendste slachtoffer van de regeringsmaatregelen is het Carnaval van Venetië, dat zondag is stopgezet. 'We moeten drastische maatregelen nemen", zei Luca Zaia, gouverneur van de regio Veneto. Het carnaval van Venetië is een van de grootste en bekendste carnavalsfeesten ter wereld. Het feest startte op 8 februari en had normaal tot dinsdag moeten duren.