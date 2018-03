Meer dan 100 gewonden bij steunbetoging voor Puigdemont

Onrust in Catalonië na arrestatie van de afgezette minister-president Carles Puigdemont in Duitsland.

In de Spaanse regio Catalonië werd zondag op verschillende plaatsen betoogd tegen de arrestatie van Puigdemont in Duitsland . De afgezette minister-president werd opgepakt omdat Spanje een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem heeft uitgevaardigd.

In Catalonië kwamen tienduizenden mensen op straat om tegen de arrestatie te protesteren. In Barcelona alleen al waren er dat meer dan 50.000. In Tarragona, in het zuiden van Catalonië, waren dat er minstens evenveel.

Bezoek aan Finland

Puigdemont, die in zijn vlucht voor de Spaanse autoriteiten in ons land verblijft, was op bezoek in Finland. Tijdens zijn terugreis richting ons land werd hij in de noordelijke Duitse deelstaat Schleswig-Holstein opgepakt. Tijdens zijn bezoek aan Finland heeft Spanje een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven, waar de Duitsers gehoor aan hebben gegeven.