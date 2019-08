Meer dan 3.500 Britten werden Belg sinds 2016

Het aantal dossiers neemt sneller toe sinds eind 2018, aanvankelijk was de brexit voorzien op 29 maart 2019. Dit jaar vroeg en verkreeg een gemiddelde van 119 Britten per maand de Belgische nationaliteit tegenover een gemiddelde van 82 in 2018. In juni 2016 waren er nauwelijks 22 Britten die de stap zetten naar de Belgische nationaliteit.