Meer jihadistische aanslagen maakten minder slachtoffers

Het aantal aanslagen met een jihadistisch motief in Europa is vorig jaar verdubbeld, blijkt uit cijfers van Europol. De politieorganisatie ziet vooral een toename in weinig gesofisticeerde acties van ‘lokale’ terroristen.

Europol telde in totaal 33 uitgevoerde en verijdelde terreuraanslagen op Europees grondgebied. Bij tien van die aanslagen kwamen 62 personen om. Het aantal dodelijke slachtoffers ligt daarmee zowat de helft lager dan in 2016. Toen kwamen 135 mensen om in 10 dodelijke aanslagen, op een totaal van 13 aanslagen.

Bij één van de zwaarste aanslagen vorig jaar kwamen 13 mensen om en raakten er 98 gewond, toen een man met zijn voertuig in hartje Londen op voetgangers inreed.

Dat er meer aanslagen waren met minder slachtoffers, heeft te maken met de verandering in het type aanslagen. Jihadisten gebruiken minder gesofisticeerde methodes en zijn minder goed voorbereid, zegt Europol in een nieuw rapport.

Europol stelt ook vast dat de uitvoerders vaker mensen zijn die in Europa zelf zijn gedomicilieerd en geradicaliseerd, zonder dat ze eerst in Syrië of andere oorlogsgebieden de wapens hadden opgenomen.