Meer transparantie over onkosten Europarlementsleden weggestemd

De 751 Europarlementsleden moeten voorlopig amper transparanter worden over de onkostenvergoeding die ze krijgen.

Die forfaitaire onkostenvergoeding bedraagt 4.416 euro per maand boven op het brutosalaris van 8.611 euro. Parlementsleden hoeven niet aan te tonen waarvoor ze die vergoeding gebruiken.

Zo mogen ze de vergoeding gebruiken om een extra kantoor te huren , bijvoorbeeld in hun thuisland. Maar heel wat Europarlementsleden hebben geen extra kantoor naast dat in het Europees Parlement, zo bleek vorig jaar uit het internationaal onderzoek 'TheMEPsProject' , waar onder andere het weekblad Knack aan meewerkte. Van de 21 Belgische Europarlementsleden hebben er 9 geen extra kantoor. Daarvoor hebben ze de onkostenvergoeding dan ook niet nodig.

Weggestemd

Een voorstel om elk jaar een overzicht van de gemaakte kosten te publiceren werd weggestemd door het bureau. Ook het voorstel om geld dat niet is uitgegeven verplicht terug te storten haalde het niet. Dat blijft vrijwillig, net als de controle door een boekhouder.

'Onthutsend'

'Onthutsend en onaanvaardbaar', reageert Groen-parlementslid Bart Staes. De plenaire vergadering van het parlement had zich in verschillende resoluties nochtans uitgesproken voor een strengere regeling. Maar dat was een maat voor niets.