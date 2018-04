Meerdere doden doordat vrachtwagen inrijdt op mensen in Münster

In de Duitse stad Münster zijn meerdere mensen om het leven gekomen doordat een vrachtwagen op hen is ingereden.

In de binnenstad van Münster, een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, zijn verschillende mensen om het leven gekomen doordat een vrachtwagen op hen is ingereden. Dat meldt de politie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen op Twitter.