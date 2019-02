Meerderheid Antwerpenaren heeft allochtone achtergrond

Voor het eerst wonen in Antwerpen meer mensen met een migratieachtergrond dan zonder. Dat zegt de VRT op basis van een demografisch rapport van de stad.

Een meerderheid van de Antwerpenaren is geen Belg of heeft een ouder die geen Belg is. Dat blijkt uit een studie die de VRT liet uitvoeren.

Het rapport wijst uit dat Antwerpen 527.461 inwoners telt, waarvan 49,9 procent autochtoon is en 50,1 procent van allochtone herkomst. In dat laatste geval gaat het zowel om vreemdelingen, nieuwe Belgen, als personen van wie een of beide ouders een andere nationaliteit hebben. Bij jongeren heeft driekwart een allochtone achtergrond.

Het percentage inwoners met een allochtone achtergrond is in Antwerpen al jaren in stijgende lijn. Mensen van Noord-Afrikaanse herkomst vormen de grootste groep mensen van buitenlandse afkomst, voor West-Aziaten en Oost-Europeanen. Het demografisch rapport laat zien dat er vooral meer kinderen en jongeren van allochtone herkomst zijn.

De Antwerpse schepen van Sociale Zaken en Samenlevingsopbouw Tom Meeuws (sp.a) roept maandagochtend op Radio 1 op niet verkrampt om te gaan met de statistieken. 'Iedereen die de stad kent, heeft dit wel zien aankomen', zegt Meeuws. 'Je ziet de hele wereld passeren in Antwerpen en het wordt tijd dat we daar leren mee omgaan.'

100 procent Antwerpenaar

'Al die Antwerpenaren zijn 100 procent Antwerpenaar', vervolgt hij. 'Tegelijkertijd is het goed om in het beleid af en toe herkomst en nationaliteit te monitoren, al is het maar om te kijken: geven we die mensen alle kansen geven en grijpen ze die, om een leven voor zichzelf en hun kinderen uit te bouwen?'