Merkel: 'Migratie kan EU maken of kraken'

De manier waarop de Europese Unie migratie aanpakt, kan bepalend zijn voor het lot van de EU, zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel in de Bundestag, vlak voor de Europese top in Brussel begint.

In Brussel start donderdagmiddag een tweedaagse Europese top. De staatshoofden en regeringsleiders van de EU komen er bijeen om te spreken over de handelsconflicten met de VS, de brexit, maar vooral over migratie.

Vlak voor ze op het vliegtuig naar Brussel stapte, maakte de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag duidelijk hoe belangrijk de migratiekwestie is. Volgens haar kan die 'beslissen over het lot van de Unie'. Ze zei dat in de Bundestag, waar sinds vorig jaar met Alternative für Deutschland (AfD) een grote delegatie van extreemrechts zetelt.

Nieuwe politieke situatie

De reden voor het belang van de migratiekwestie is niet de instroom van vluchtelingen, die in drie jaar met 95 procent is gedaald, maar de nieuwe politieke situatie in de EU. In veel Europese landen zijn dit jaar regeringen aangetreden die hameren op een strenger migratiebeleid.

In Italië trad een regering met de rechts-populistische Lega aan, in Oostenrijk is Sebastian Kurz bondskanselier geworden met de belofte voor een streng migratiebeleid en in Hongarije is Viktor Orbán in april voor de derde keer op rij premier geworden.

In oktober staan in de Duitse deelstaat Beieren verkiezingen op de agenda, die de CSU - de zusterpartij van Merkels CDU - nerveus maken. Om de campagne tegen de AfD aan te kunnen wil de Duitse minister van Binnenlandse Zaken en CSU-boegbeeld Horst Seehofer een Europees beleid dat Duitsland toelaat vluchtelingen weer naar de kustlanden Italië of Griekenland te sturen, waar ze het eerst de EU binnenkwamen.

Als daar op de Europese top geen beslissingen over worden genomen, dreigt Seehofer de Duitse grenzen te sluiten en er opnieuw paspoortcontroles in te voeren. De Schengenzone waarin 26 landen hun onderlinge grenzen hebben afgeschaft, dreigt dan te verkruimelen.

'Ofwel maken we ons meester van de situatie en voeren we een beleid dat gestoeld is op de Europese waarden en internationale samenwerking', zei Merkel in de Bundestag, 'ofwel ondermijnen we de EU door unilateraal beslissingen te nemen. Daarom is dit zo belangrijk.'

Minder migranten

Merkel probeert afspraken te maken met landen als Griekenland en Italië, zodat die vluchtelingen zouden opvangen die daar zijn aangekomen maar daarna doorreisden naar Duitsland. Italië doet echter moeilijk omdat het minder migranten wil. De Italiaanse premier Giuseppe Conte wil zelfs af van de Dublinregels waardoor vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land waar ze voet zetten.

Doorgaans wordt op Angela Merkel gerekend om de EU te redden. Ditmaal rekent Merkel op de EU om in Berlijn gered te worden.

Diplomaten geven aan dat Duitsland toch aandringt, en in ruil milder zou kunnen worden voor een oplossing voor de Italiaanse banken. Merkel zei in de Bundestag dat ze bouwt aan een 'coalitie van bereidwilligen', waardoor Duitsland vluchtelingen terug naar andere EU-landen kan sturen en de verkiezingscampagne van de Duitse CSU gered is.

Om die reden is de Europese top die donderdag start atypisch. Doorgaans wordt op Merkel gerekend om de EU te redden. Ditmaal rekent zij op de EU om in Berlijn gered te worden. De top wordt gezien als een politieke overlevingsstrijd voor Merkel.

De kanselier zei in de Bundestag tot Seehofer dat het niet waarschijnlijk is dat hij op de Europese top op zijn wenken wordt bediend. Seehofer zei dat hij niet de bedoeling heeft om de regering te laten vallen, maar blijft tegelijk zijn eisen stellen.

Veel op het spel

Tegelijk gaat het over meer dan Duitsland. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, maakte woensdag al duidelijk dat de verkiezingsresultaten van het afgelopen jaar in Europa hem zorgen baren. In zijn uitnodigingsbrief voor de top waarschuwt hij voor autoritaire regimes in Europa die zich tegen liberale waarden kanten en kiezers op den duur alles kunnen doen geloven. 'Er staat veel op het spel', zegt Tusk. 'En de tijd is kort'.

De groep landen die minder of zelfs geen asielzoekers wil opvangen blijft namelijk groot. 'Het gaat niet over migratie', zei de Hongaarse premier Orbán bij zijn aankomst op de Europese Raad. 'Het gaat over democratie. Over wat het volk wil.'