Merkel belooft Italië Duitse steun in aanpak migratiecrisis

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de nieuwe Italiaanse premier Giuseppe Conte Duitse steun beloofd in de omgang met de in Italië aankomende migranten. Merkel zei dat aan Conte tijdens diens eerste bezoek aan Berlijn sinds hij begin deze maand aan de macht kwam.

Merkel wees er onder meer op dat het vluchtelingenprobleem al in Noord-Afrika, en in Libië in het bijzonder, aangepakt moet worden, en dat daarvoor samenwerking met de VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR nodig is.