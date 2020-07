Merkel belooft Michel bij de arm te nemen

Een jarige Angela Merkel beweegt hemel en aarde voor een compromis op de Europese cententop in Brussel. Is de Duitse bondskanselier de enige ziende in de stad der blinden die redding brengt? Of blijft een mirakeloplossing uit?

De Europese cententop kondigde zich aan als bijzonder moeilijk en maakt die reputatie alvast op de eerste dag waar. De Tsjechische premier Andrej Babis kreeg pas vrijdagochtend de bevestiging dat hij effectief mocht deelnemen aan het overleg. Het Gerecht van het Europese Hof van Justitie wees een klacht af van een Tsjechisch senator die Babis wilde bannen uit de Europese top wegens belangenvermenging.

Niet Babis, maar de Nederlandse premier Mark Rutte gaat voorlopig met alle aandacht lopen op deze top. De leider van de 'vrekkige vier' is de moeilijkste klant in de zoektocht naar een compromis over zowel de Europese meerjarenbegroting voor de volgende zeven jaar als een Europees herstelfonds van 750 miljard euro. Vooral het veto dat Rutte op de top bleef eisen voor de goedkeuring van herstelgeld voor het zuiden is onverteerbaar voor Italië, Spanje en Portugal.

Cadeautjes

Normaal komen pas aan het einde van een Europese cententop de cadeautjes op tafel waarmee elke Europese leider thuis het akkoord kan verdedigen. Maar de top van dit weekend begon met een geschenkenronde. De Deense premier Mette Frederiksen moest haar trouwplannen drie dagen vervroegen en is in Brussel 'op huwelijksreis'. En zowel de Portugese premier Antonio Costa als kanselier Angela Merkel vierden hun verjaardag in een coronaproof en grotendeels leeg 'ei', het gebouw van de Europese Raad langs de Wetstraat.

De 59-jarige Costa had voor alle leiders een gepersonaliseerd mondmasker meegebracht. Maar vooral de cadeaus tussen de jarigen stond bol van de symboliek. Van Merkel kreeg Costa een 17de-eeuwse kaart van Goa, het eiland waar de voorvaderen van de Portugese premier vandaan komen. Angela Merkel kreeg een Duitse vertaling van 'De stad der blinden' van de Portugese schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago cadeau.

Dat boek beschrijft hoe een plotse epidemie van blindheid binnen de kortste keren ontaardt tot een wereld zonder beschaving. Een vrouw die wel ziet leidt een groep mensen weg uit de barbarij. Of Costa in Merkel de redding ziet voor Europa in deze pandemie, is niet bekend. Maar de parallellen tussen de epidemie in 'De stad der blinden' en de moeilijke Europese weg uit de coronacrisis zijn onmiskenbaar.

Merkels elleboogstoot

Ruim een jaar voor haar politieke afscheid in Duitsland heeft Merkel haar tweede adem gevonden. Ze gooit haar volle gewicht in de strijd om een Europees akkoord te bereiken. Voor Merkel, die van nature erg zuinig is en tot voor kort deel uitmaakte van Ruttes 'vrekkigen', is dat een beredeneerde keuze: ze vreest dat de coronacrisis de Europese Unie en de interne markt uiteenrijt.

Met de Franse president Emmanuel Macron zette Merkel het plan voor een herstelfonds op de rails waarvoor de Europese Commissie het geld leent op de markten. Het Frans-Duitse plan ging uit van een herstelfonds van 500 miljard euro. Al dat geld zou worden uitgekeerd aan de lidstaten die dat het meest nodig hebben, in de vorm van subsidies.