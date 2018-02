Merkel benoemt 'kroonprinses'

Bondskanselier Angela Merkel lijkt met de benoeming van Annegret Kramp-Karrenbauer tot nieuwe CDU-topvrouw haar mogelijke opvolger aan te duiden.

Met de benoeming van Annegret Kramp-Karrenbauer als secretaris-generaal van de CDU lijkt Duits bondskanselier Angela Merkel een optie te nemen op de toekomst. De 55-jarige politica en minister-president van Saarland volgt Peter Tauber op, die ontslag nam. Kramp-Karrenbauer geldt als een kroonprinses die het dichtst bij de kanselier staat. Ze schaarde zich in de vluchtelingencrisis duidelijk aan de kant van de kanselier.

Haar benoeming is volgens het Duitse Handelsblatt een eerste signaal over wie Merkel als kanselier kan opvolgen. Merkel zelf verhuisde in 2000 na het aftreden van CDU-voorzitter Wolfgang Schäuble van de functie secretaris-generaal naar de partijleiding. In de CDU geniet Kramp-Karrenbauer brede steun. Met haar overwinning bij de deelstaatverkiezingen in het voorjaar van 2017 gooide ze hoge ogen.

Merkel wil alvast haar vierde termijn - tot 2021 - uitdoen.

Ommekeer

Kramp-Karrenbauer slaagde erin de politieke hype rond de sociaaldemocratische SPD-leider Martin Schulz om te buigen ten gunste van de CDU. Wanneer Kramp-Karrenbauer haar nieuwe functie opneemt, is onduidelijk. Merkels beslissing om snel een opvolger van Tauber te kiezen, wordt beschouwd als een manier om critici in de CDU en de zusterpartij CSU de mond te snoeren.

Die critici eisen sinds de slechte prestaties bij de verkiezingen van september 2017 vernieuwing in de partij en de regering. Aftredend kanselier Merkel krijgt het verwijt dat ze kostbare ministeries heeft opgeofferd om haar politieke vel te redden en met Merkel IV van start te kunnen gaan. Vooral het verlies van de portefeuille Financiën wordt haar zwaar aangerekend. 'Mutti' Merkel is niet langer onaantastbaar.

Beieren

Schermvullende weergave Annegret Kramp-Karrenbauer ©AFP

Daarenboven zijn er in het najaar deelstaatverkiezingen in Beieren en het is zaak voor de CSU om haar volstrekte meerderheid niet te verliezen. Met stevige verklaringen wil de nieuwe leider daar, Markus Söder, voorkomen dat de kiezers rechts van het centrum bezwijken voor het extreemrechtse Alternative für Deutschland (AfD).

Merkel lijkt het almaar moeilijker te krijgen om overeind te blijven, nu de onvrede over haar keuzes niet langer binnenskamers wordt geuit. En de SPD probeert te overleven te midden van een personenstrijd en twijfels of ze al dan niet meedoet in de grote coalitie. Die onzekerheid duwt de partij steeds dieper weg in de peilingen. De sociaaldemocraten houden nog 16 procent over en zijn nauwelijks 1,5 procentpunt groter dan het AfD.

Schermvullende weergave Annegret Kramp-Karrenbauer en Angela Merkel. ©BELGAIMAGE