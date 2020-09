Merkel dreigt met sancties tegen Russische gaspijpleiding

De vergiftigde Russische opposant Aleksej Navalny is maandag uit zijn coma ontwaakt. Desondanks dreigt de Duitse bondskanselier Angela Merkel met sancties tegen de gaspijpleiding Nord Stream 2.

Navalny werd maandag uit zijn kunstmatige coma gehaald en reageert als hij wordt aangesproken. Dat liet het Berlijnse ziekenhuis weten waar de Russische Kremlincriticus ligt nadat hij op 20 augustus onwel geworden was op een vlucht vanuit Siberië naar Moskou. 'Het is nog te vroeg om de langetermijneffecten van zijn ernstige vergiftiging in te schatten', meldde het ziekenhuis maandag.

Als bondskanselier Angela Merkel geen einde maakte aan Poetins pijpleiding, dan financiert ze de volgende Russische aanslag, schreef het boulevardblad Bild.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel maakte vorige week bekend dat Navalny vergiftigd werd met het zenuwgif novitsjok. De Russen troffen naar eigen zeggen geen gif aan en het Kremlin ontkent dat er sprake is van een misdaad. Maar door de vondst van novitsjok groeit de druk op Merkel om Rusland te straffen voor de vermoedelijke poging om de kritische Navalny uit de weg te ruimen.

Miljardenproject

Een optie is om een einde te maken aan de gaspijpleiding Nord Stream 2. Vorige week benadrukte Merkel nog dat de zaak-Navalny niet mag worden gekoppeld aan de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Het miljardenproject, waaraan jaren is gewerkt, is voor ruim 90 procent klaar is en wordt normaal begin 2021 operationeel.

Maar maandag leek Merkel de bocht te hebben ingezet. 'De bondskanselier steunt de opmerkingen door de minister van Buitenlandse Zaken', liet haar woordvoerder verstaan. Hij verwees naar het interview met minister Heiko Maas dat zondag verscheen in Bild am Sonntag. Maas zei te hopen dat de Russen Duitsland niet dwingen het standpunt over Nord Stream 2 te veranderen.

Boulevardblad Bild

Het boulevardblad Bild riep Merkel al op 'een einde te maken aan Poetins pijpleiding'. Als ze dat niet doet, financiert de kanselier de volgende Russische aanslag, klonk het scherp. Ook Merkels partijgenoot Norbert Röttgen, die de commissie Buitenlandse Zaken leidt in het parlement, riep op tot actie. 'We moeten antwoorden met de enige taal die Poetin verstaat: die van de gasleveringen.'