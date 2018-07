Merkel en Seehofer bereiken asielakkoord

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer en bondskanselier Angela Merkel hebben een compromis bereikt over hun wekenlange asielruzie. Merkel redt zo haar regeringsploeg.

Horst Seehofer (CSU) had zondagnacht zijn ontslag aangeboden als minister van Binnenlandse Zaken en partijvoorzitter. De Beier was niet tevreden over het Europese asielakkoord dat Angela Merkel vorige week in Brussel sloot.

Maar Seehofers partijgenoten weigerden zijn ontslag en stuurden hun voorzitter naar een ultiem verzoeningsgesprek met de CDU van Angela Merkel. Op die vergadering werd een akkoord bereikt over de strijd die Duitsland al weken in de ban houdt, melden Duitse media. 'We zijn tot een akkoord gekomen', zei hij na de onderhandelingen met Merkel.

Volgens Seehofer zal het akkoord de illegale migratie tussen Oostenrijk en Duitsland stoppen. De Beier blijft ook aan als minister van Binnenlandse Zaken.

Hoogspanning

Het migratiedossier leidde de voorbije dagen tot hoogspanning tussen de christendemocratische CDU en haar Beierse zusterpartij CSU. Seehofer eiste dat migranten die in Duitsland aankomen, worden teruggestuurd naar het Europese land waar ze voor het eerst geregistreerd werden.

Merkel pleitte voor een Europese aanpak en moest voor de Europese top van vorige week een regeling uit te werken met de andere lidstaten van de Europese Unie.

Seehofer dreigde er zondag zelfs mee om op te stappen vanwege het conflict, maar daar kwam hij maandag op terug. Door het ontslag van Seehofer zou de CSU mogelijk de regering-Merkel doen vallen en kwam de Union, de jarenlange alliantie tussen CDU en CSU in gevaar. Dat extreme vooruitzicht zorgde tot paniek in beide partijen.

Transitcentra