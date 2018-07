Merkel en Seehofer houden finaal overleg

Duits minister van Binnenlands Zaken Horst Seehofer neemt voorlopig geen ontslag, maar kijkt vanavond nog een laatste keer bondskanselier Merkel in de ogen over migratie.

Dat meldt de Duitse krant Die Zeit. Het overleg zou plaats hebben in de late namiddag.

Seehofer en Merkel zijn in een uitputtingsslag verwikkeld over een specifieke maatregel in het 'Masterplan Migratie' van Seehofer. De minister, die tegelijk partijleider is van de Beierse CSU, wil politiecontroles invoeren aan de grens met Oostenrijk. Die zijn gericht op migranten die al asiel aanvroegen in een ander Europees land. Hij wil ze terugsturen, om te vermijden dat ze in een lange asielprocedure belanden.

Controles

Merkel is geen voorstander van die aanpak, omdat het een dominoeffect teweeg kan brengen op Europees niveau. Ook andere landen zouden dan grenscontroles kunnen invoeren, wat het vrij verkeer in de Schengenzone op de helling zet. Ze pleit voor een Europese aanpak.

Op de Europese top in Brussel bereikte ze een akkoord over de oprichting van controlecentrales, waar gerechtvaardigde asielezoekers gescheiden worden van andere migranten. Er is ook sprake van bilaterale akkoorden tussen Duitsland en 14 andere Europese landen, maar onder meer Tsjechië, Hongarije en ook België ontkenden dat.

Mager

Die resultaten zijn volgens de CSU te mager. Horst Seehofer kondigde gisteren verscheidene malen een persconferentie aan, maar die kwam er niet. Verscheidene media melden dat hij in een interne partijvergadering zijn ontslag als minister en partijvoorzitter op tafel legde. Dat ontslag zou 'onacceptabel' genoemd zijn door partijkopstuk Alexander Dobrindt.

Ver na de middernacht stelde Seehofer dat zijn ontslag niet definitief is, maar afhankelijk van een nieuw gesprek met de CDU op maandag. Alleen als er geen consensus kan worden bereikt, stapt hij op. Het is onduidelijk wat dat betekent voor de Duitse regeringscoalitie.